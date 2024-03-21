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Кличко повідомив про звільнення керівництва «Київпастрансу»
13:43 21.03.2024 |
Директор комунального підприємства "Київпастранс" Дмитро Левченко і директор з виробництва цього самого підприємства Павло Кирилюк звільнилися з посад, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Уже найближчими днями буде призначений виконуючий обов'язки директора КП "Київпастранс", - написав Кличко в телеграм-каналі в четвер після виступу на сесії Київради.
Раніше повідомлялося, що 14 березня Кличко оголосив про намір усунути начальника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського від виконання обов'язків після розслідування журналістів Bihus.Info. 15 березня Брагінський написав заяву про звільнення.
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