Суд зобов'язав Одеську митницю компенсувати мережі «АТБ» збитки через незаконну конфіскацію товару

Суд визнав протиправними дії Одеської митниці, яка понад два роки тому протиправно конфіскувала партію гумок для школярів, імпортованих ТОВ "АТБ-Маркет".

Суд також постановив стягнути з Одеської митниці заподіяні збитки разом із судовими витратами, це рішення суду вже набрало чинності, повідомили у торговельній мережі АТБ виданню "Думська".

У компанії нагадали, що резонансна суперечка з митниками розпочалася ще восени 2021 року під час розмитнення партії гумок для школярів у вигляді героїв мультфільмів. ТОВ "АТБ-Маркет" надало Одеській митниці для митного оформлення товар вартістю понад 1,9 млн грн, а також усі необхідні документи. Компанія також здійснила митні платежі.

"Враховуючи можливе подвійне призначення товару (канцтовар та іграшка), АТБ навіть сплатила митні платежі у більшому розмірі, задекларувавши їх як канцелярські вироби. Та одеські митники чомусь навіть у цій, вочевидь найбільш вигідній для бюджету ініціативі, угледіли порушення. Вилучили товар та ще й ініціювали накладання штрафу на відповідальний бізнес розміром повної вартості зазначеної продукції", - повідомили в АТБ.

У підсумку звичайна процедура митного оформлення, яка згідно з нормами чинного законодавства мала тривати не більш як 4 години, затягнулася майже на місяць і завершилося вилученням товару, додали у компанії.

Мережа АТБ оскаржила це рішення і після двох років розгляду справи суд став на бік компанії, постановив звільнити декларанта від сплати штрафу та повернути товар.

"Та навіть після цього рішення з невідомих причин митники ще більш ніж два місяці протиправно утримували товар підприємства, продовжуючи збільшувати суму завданої шкоди. Можливо, причина у бюрократичній тяганині, хоча у цьому разі не можна виключати й корупційної складової", - зауважують у компанії.

В АТБ вважають, такі дії посадовців Одеської митниці під час повномасштабної війни можуть свідчити про спробу тиснку на легальний бізнес.

"Навіщо чинити максимальний тиск на бізнес, який прагне сплатити до бюджету найбільшу можливу суму? Певно, відповідь на це питання є лише у самих одеських митників", - додали в компанії.

Як повідомлялося, мережа "АТБ" є найбільшим роботодавцем і платником податків у галузі. У 2023 році групою компаній було сплачено податків і зборів на загальну суму 25,06 млрд грн. Роком раніше "АТБ" передала до бюджетів усіх рівнів 20,44 млрд грн. У 2021 році цей показник становив 19,45 млрд грн.

Разом із цим загальна сума благодійної допомоги від "АТБ" Збройним силам України, добровольчим формуванням, медичним закладам, рятівникам, волонтерським організаціям та постраждалому від війни цивільному уже перевищує 1,5 млрд грн і продовжує зростати.