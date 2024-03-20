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NovaPay продав власних облігацій на 200 мільйонів
17:06 20.03.2024 |
Клієнти міжнародного фінансового сервісу NovaPay придбали облігації його "дочки" "НоваПей Кредит", які просуваються на ринок як альтернатива банківським депозитам, на суму 200 млн грн за перший місяць із початку їх продажу.
Як повідомила компанія у вівторок, покупцями виступили 500 клієнтів.
"NovaPay став першою приватною компанією в Україні, яка у воєнний час випустила корпоративні облігації з публічною пропозицією. Водночас NovaPay першим на ринку запровадив можливість купити власні цінні папери через свій мобільний застосунок", - наведено в релізі твердження фінансового директора Ігоря Приходька.
Як повідомлялося, 20 лютого NovaPay оголосив про початок продажу облігацій. Зазначалося, що їх можна придбати на термін від одного до 12 місяців на суму від 1000 грн. Ставка при вкладеннях на 1, 2 і 3 місяці становить 16% річних, 6 місяців - 17% річних і 12 місяців - 18% річних.
Емітент раніше заявляв, що має намір активно використовувати випущені облігації в угодах РЕПО на терміни від місяця до року, створивши зручну альтернативу депозитам, і запустити їх вторинний ринок.
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