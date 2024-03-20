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АНАЛІТИКА

Україна завершила націоналізацію Миколаївського глиноземного заводу Дерипаски

 

Україна завершила націоналізацію ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", яке раніше належало росіянину Олегу Дерипасці. Про це повідомляється в аналітичній системі Contr Agent.

У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд постановив стягнути підприємство в дохід держави в межах санкцій проти Дерипаски, а з 20 березня 2024 року єдиним засновником підприємства став Фонд державного майна України.

Раніше корпоративні права Миколаївського глиноземного заводу належали компаніям "Алюміній України" (13,96%) та "Гуардон Україна" (86,04%). Тепер вони виведені з переліку засновників, хоча їх також націоналізували й передали у власність Фонду держмайна.

З червня 2022 року до лютого 2024 року корпоративні права МГЗ перебували під арештом, завод останні два роки не працює. У травні 2023 року голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім казав, що на МГЗ залишилось всього 300 співробітників із 6 000, які були до війни. Вони переважно зайняті охороною та обслуговуванням шламових полів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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