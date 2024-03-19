«Укрзалізниця» запускає новий маршрут до Праги

"Укрзалізниця" запускає новий міжнародний маршрут Прага - Чоп. Перший рейс відбудеться 27 березня.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Перший рейс вирушить з Праги вже 27 березня. Запускається міжнародний маршрут у співпраці з чеським RegioJet. Він поєднає столицю Чехії з прикордонним українським містом Чоп, яке є важливим залізничним хабом у сполученні України та ЄС. Щоб мешканці сусідніх регіонів змогли легше дістатися Чопа, Укрзалізниця забезпечить стикувальні маршрути та призначить спеціальний пересадковий поїзд №345/346 Чернівці - Чоп - Ужгород", - йдеться у повідомленні.

Нічний поїзд Прага - Чоп вирушатиме з Праги о 21:52, з Кошице - це Словаччина - о 06:38 ранку та прибуватиме до Чопа о 10:35. У зворотному напрямку відправлення з Чопа о 17:35, з Кошице о 21:37, прибуття до Праги о 05:46 наступної доби.

"В поїзді передбачені вагони з місцями для сидіння, а також спальні місця. Вартість квитків залежить від дня поїздки й у середньому становить близько 1060 грн за сидяче місце або 1700 грн за спальне місце", - продовжили у пресслужбі.

Пересадний поїзд №345/346 Чернівці - Чоп - Ужгород вирушатиме з Чернівців щоденно о 05:30, прямуватиме через Івано-Франківськ, Стрий, Мукачево, Чоп, а прибуватиме до Ужгорода о 17:20. У зворотному напрямку відправлення з Ужгорода об 11:05.