Друга українська авіакомпанія отримала реєстрацію у світовій системі оцінки безпеки

Авіакомпанія SkyUp Airlines отримала реєстрацію у світовій системі оцінки безпеки. Реєстрація SkyUp в IOSA - програмі Аудиту експлуатаційної безпеки IATA - чинна до 15 грудня 2025 року. Про це свідчать дані в реєстрі IOSA.

SkyUp стала другою після Міжнародних авіаліній України українською авіакомпанією, яка успішно пройшла міжнародний аудит безпеки. За даними реєстру, реєстрація МАУ призупинена 17 червня 2023 року. А 2 листопада 2023 року Господарський суд Києва відкрив провадження у справі про банкрутство компанії, яка була найбільшим авіаперевізником України.

Сертифікаційний аудит IOSA - це міжнародно визнана система оцінки систем оперативного управління та контролю авіакомпанії. Авіакомпанії проходять оцінку кожні два роки.

Реєстрація для отримання сертифікації IOSA та проведення аудиту не є обов'язковими. Невеликі регіональні авіакомпанії зазвичай не проводять аудит IOSA виключно через витрати на проведення аудиту та впровадження можливих необхідних змін.

Авіакомпанія, сертифікована IOSA, дотримується найсуворіших правил та практик, що регулюють авіаційну безпеку. За статистикою, в авіакомпаній, сертифікованих IOSA, рівень аварійності втричі менший, ніж в авіакомпаній, які не внесені до реєстру IOSA.