Дунайське пароплавство розширює послугу комплексного перевезення на річкові порти Європи

ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» створило послугу комплексного перевезення за єдиним тарифом для європейських річкових портів.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба підприємства, передає Укрінформ.

«У нас є успішний досвід роботи на основі комплексної послуги - ми доставляли зернові з автотранспорту в українському порту на велике морське судно в Констанці. Цього року розширюємо програму на річкові порти європейських країн: забезпечуємо клієнту як фрахт, так і перевалку різних видів вантажів (зернові, контейнери, метал, тощо)», - зазначив заступник генерального директора УДП Владислав Белах.

За його словами, вже досягнуті домовленості з портами Угорщини, тривають переговори з австрійськими та сербськими колегами по створенню партнерської стивідорної мережі.

Белах зазначив, що є вже перші клієнти, які готові замовити послугу із перевезення європейської аграрної продукції.

В УДП зауважують, що традиційно фокусувалися на річкових перевезеннях. Перевалкою, доставкою в порт та іншими складовими, займався власник вантажу. Учасникам ринку, які оперують невеликими обсягами вантажу та не мають відповідної експертизи, іноді простіше віддати перевагу автомобільним перевезенням. Запровадження комплексної послуги сприятиме поверненню таких клієнтів на ріку.

«Замість фрахту з точки завантаження до точки розвантаження починаємо пропонувати комплексну послугу за єдиним тарифом, в яку вже включені всі складові логістичного ланцюгу», - додали в пароплавстві.

Як повідомлялося, ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» впроваджує додаткові каравани для розвантаження автомобільних вантажоперевезень.