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«Укрнафта» і АРМА підписали акти приймання передачі активів Glusco
13:40 18.03.2024 |
"Укрнафта" та Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) підписали акти приймання передачі арештованих активів групи компаній Glusco.
Про це повідомляють пресслужби "Укрнафти" і АРМА.
""Укрнафта" отримує арештовані корпоративні права підприємств, нерухоме майно у вигляді АЗК і земельних ділянок, нафтобаз та інших активів.
Тепер компанія зможе повноцінно забезпечити стабільність роботи мережі Glusco та супутньої інфраструктури, а також її розвиток, що дасть можливість виконати розпорядження Кабінету Міністрів України та договору управління з АРМА", - йдеться у заяві "Укрнафти".
Зазначається, що в інтересах держави АРМА і "Укрнафта" визначились та змінили умови договору.
Так, держава отримуватиме не 85% чистого прибутку, а 90% (10% - винагорода за управління). Гарантійний щомісячний мінімальний платіж, який сплачуватиме "Укрнафта" незалежно від прибутку, збільшили з 5 до 7 млн грн.
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