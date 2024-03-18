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АНАЛІТИКА

«Укрнафта» і АРМА підписали акти приймання передачі активів Glusco

 

"Укрнафта" та Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) підписали акти приймання передачі арештованих активів групи компаній Glusco.

Про це повідомляють пресслужби "Укрнафти" і АРМА.

""Укрнафта" отримує арештовані корпоративні права підприємств, нерухоме майно у вигляді АЗК і земельних ділянок, нафтобаз та інших активів.

Тепер компанія зможе повноцінно забезпечити стабільність роботи мережі Glusco та супутньої інфраструктури, а також її розвиток, що дасть можливість виконати розпорядження Кабінету Міністрів України та договору управління з АРМА", - йдеться у заяві "Укрнафти".

Зазначається, що в інтересах держави АРМА і "Укрнафта" визначились та змінили умови договору.

Так, держава отримуватиме не 85% чистого прибутку, а 90% (10% - винагорода за управління). Гарантійний щомісячний мінімальний платіж, який сплачуватиме "Укрнафта" незалежно від прибутку, збільшили з 5 до 7 млн грн.
За матеріалами: Економічна правда
 

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