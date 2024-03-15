Найбільша проблема на ЗАЕС пов'язана з відпрацьованим ядерним паливом - Галущенко

Під російською окупацією проблемні питання на Запорізькій АЕС наростають у геометричній прогресії, найважливішим же зараз є питання ядерного палива, у якого закінчується термін експлуатації.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ядерне паливо зараз - найважливіша проблема. Що з ним робити? Його термін експлуатації - шість років. Поза цим терміном, передбаченим заводом-виробником, не можна просто так експлуатувати паливо далі", - сказав Галущенко.

За словами міністра, для продовження експлуатації потрібно отримати від заводу-виробника підтвердження, що це - безпечно.

"На сьогодні у нас є два типи палива на Запорізькій АЕС: російської компанії ТВЕЛ та американської Westinghouse. Завод має взяти на себе відповідальність за безпечну експлуатацію понад встановлений термін", - зазначив Галущенко.

Водночас, він оцінює вірогідність того, що виробник дасть згоду, "як дуже мінімальну".

"Відповідно, якщо згоди на продовження експлуатації немає, то потрібно це відпрацьоване паливо - а воно знаходиться в активних зонах усіх шести реакторів - якось забрати. Як це зробити? Який персонал це зробить? І найскладніше питання: де буде зберігатися це відпрацьоване ядерне паливо? Тобто проблемних питань дуже багато. Але ось ця ситуація з ядерним паливом - дуже серйозна. І таких питань з часом буде все більше і більше", - заявив міністр енергетики.

Він вказав на те, що в нещодавній резолюції МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС також міститься "чіткий перелік проблем, включаючи недостатність кваліфікованого персоналу, підтримку роботи устаткування, мінування території тощо".

"Тому МАГАТЕ має бити в набат. На станції перебувають на постійній основі інспектори агентства. Так, вони не можуть якісь дії росіян фізично зупинити, але вони мають говорити про те, що відбувається щось небезпечне. Важливо, що, як мені здається, у пана Гроссі є чітке розуміння: якщо все так буде і далі, то кількість проблемних питань на ЗАЕС зростатиме в геометричній прогресії. Адже зараз навіть не ситуація 2022-2023 років. Після зупинки станції у вересні почалася поступова деградація її стану", - заявив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, міністр енергетики Герман Галущенко зауважив, що резолюції МАГАТЕ з вимогою до Росії повернути Україні окуповану ЗАЕС є, безумовно, політичним сигналом, але вони також дають можливість надалі як вибудувати стягнення відповідних компенсацій із Росії, так і вжити санкції проти РФ.