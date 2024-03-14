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Укрзалізниця вперше показала медичний евакуаційний поїзд
16:50 14.03.2024 |
Укрзалізниця разом із Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерством оборони, Командуванням медичних сил вперше продемонструвала медичний евакуаційний поїзд. Про це повідомляє пресслужба УЗ. ⠀
Перший медичний вагон, який не має аналогів у світі, було створено на початку березня 2022 року. Сьогодні загальна кількість вагонів, залучених до медичної евакуації в Україні, - 62 одиниці.
Починаючи з березня 2022 року медичні вагони поступово ставали комплекснішими, оснащувалися обладнанням нового покоління.
Усі вагони завдяки живленню від генератора повністю автономні та оснащені апаратами штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомоніторами, аспіраторами, іншою медтехнікою.
Є навіть вагони-реанімації з кисневими станціями, у деяких вагонах у найбільш критичних випадках є можливість проводити оперативне втручання під час руху поїзда.⠀
До кінця 2024 року Укрзалізниця переобладнає ще вісім вагонів для потреб медичної евакуації та порятунку життів українських захисників.
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