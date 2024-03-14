Укрнафта отримала останній дозвіл на управління активами Glusco

Антимонопольний комітет дозволив Укрнафті взяти в управління активи групи Glusco. Про це повідомив гендиректор Укрнафти Сергій Корецький.

"Тепер компанія має усі юридичні підстави для підписання актів приймання-передачі активів з АРМА, після чого зможе розпочати фактичне управління мережею Glusco. Загалом Укрнафті в управління передаються арештовані корпоративні права 34 підприємств [в тому числі Глуско Україна і Глуско Рітейл], а також нерухоме майно у вигляді АЗК, земельних ділянок та інших активів", - розказав він у Facebook.

Мережа АЗС Glusco була створена на базі колишніх заправок Роснєфті, які працювали під торговими марками Formula, ТНК, Золотий Гепард, Смайл. У 2016 році Роснєфть вирішила продати їх швейцарській групі Proton Energy бізнесмена Нісана Мойсеєва, якого неформально пов'язували з Віктором Медведчуком. Навесні 2022 року заправки Glusco були заарештовані.

Спочатку їх передали до управління ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг", яке почало відновлювати роботу автозаправних комплексів мережі Glusco під брендом U.GO. Але у серпні 2023 року АРМА розірвала договір із компанією, пославшись на низькі відрахування.

У вересні 2023 року Кабмін вирішив віддати АЗС Glusco в управління Укрнафті. За умовами договору з АРМА 85% чистого прибутку від управління заправками мала отримувати держава, а Укрнафті буде залишатися 15%. Крім того, Укрнафта зобов'язалася щомісяця сплачувати гарантійний внесок у розмірі 5 млн грн. Це мінімум, який компанія повинна перераховувати до бюджету.

На початку січня 2024 року АРМА звинуватило Укрнафту в невиконанні умов й ініціювало скасування рішення уряду, але згодом вони порозумілися, коли Укрнафта виплатила 21 млн грн гарантованих платежів за управління мережею АЗС та разом з АРМА підписала спільну заяву на концентрацію на адресу Антимонопольного комітету України.