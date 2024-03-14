Укрпошта стала партнером DHL Global Match у сфері транспортних послуг та перевезень відправлень.

Укрпошта і DHL Global Match стали партнерами.



Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба АТ «Укрпошта», передає Укрінформ.

«Нон-стоп працюємо над створенням нових можливостей для українських підприємців на міжнародних ринках. Оголошуємо про важливий здобуток - партнерство з DHL Global Match (Велика Британія) у сфері транспортних послуг і перевезення поштових відправлень», - йдеться у повідомленні.

DHL Global Match - спеціалізований підрозділ найбільшого у світі поштового та логістичного концерну DHL Deutsche Post. Зараз співробітництво компаній поширюється на США, Канаду та Австралію. В Укрпошті наголошують, що надалі співпраця буже продовжена на країни Азії і не тільки.

Завдяки партнерству українські підприємці, які продають свої товари на міжнародних маркетплейсах, матимуть більшу впевненість у стабільних термінах доставки, адже DHL Global Match - це глобальна компанія, яка оперує і власним флотом літаків DHL Aviation, і використовує партнерські авіалінії для виконання замовлень.

Як повідомлялося, АТ «Укрпошта» у 2023 році доставило 536 млн різних відправлень. Кількість доставлених посилок зросла на 40%. Компанія здійснює доставку відправлень у 660 тис. відділень по всьому світу.