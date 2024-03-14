Фінансові новини
- |
- 14.03.24
- |
- 03:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Регулятор оштрафував lifecell на понад 10 мільйонів за неготовність мереж до блекауту
17:16 13.03.2024 |
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку оштрафувала мобільний оператор "Лайфселл" на 10,45 мільйона гривень за невиконання вимог щодо блекаутів.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
З січня 2023 року НКЕК розпочала перевірки операторів щодо виконання вимог розпоряджень "Про забезпечення електронними комунікаційними послугами в умовах воєнного стану" у низці областей України.
Для перевірки стану готовності забезпечити надання електронних комунікаційних послуг на об'єктах, визначених регулятором, з урахуванням можливої відсутності електроживлення на таких об'єктах щонайменше протягом трьох діб, було проведено 22 позапланові перевірки постачальників послуг мобільного зв'язку:
ПрАТ "ВФ Україна" ("Водафон") - у Київській, Львівській, Одеській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській та Миколаївській областях;
ПрАТ "Київстар" - у Київській, Львівській, Одеській, Вінницькій, Харківській та Хмельницькій областях;
ТОВ "Лайфселл" - у Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.
В ході проведення цих заходів нагляду були виявлені порушення у всіх трьох операторів мобільного зв'язку.
Проте в ході позапланових перевірок у грудні 2023 було виявлено, що порушення не усунув мобільний оператор "Лайфселл".
Враховуючи це НКЕК прийняла рішення стягнути з ТОВ "Лайфселл" штраф у розмірі 0,1% доходу, отриманого за надання відповідних електронних комунікаційних послуг за 2023 рік, що становить 10 млн 450 тис 511,70 грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Європарламент схвалив продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови ще на один рік
|«Європейська солідарність» вимагає від Стефанчука повернути роботу парламенту в законне русло - заява
|Резолюція ЄП: конфісковані гроші РФ - на відбудову України
|У Рязані безпілотники атакували нафтозавод. Виникла пожежа
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Регулятор оштрафував lifecell на понад 10 мільйонів за неготовність мереж до блекауту
|Найбільший в Україні виробник товарів для дому почав випускати чай під брендом Graff
|США знову зберегли мита на постачання арматури з України та низки інших країн
|США запровадили антидемпінгове мито на труби Інтерпайпу
|НАБУ і САП заявили про викриття схеми зловживань на родовищах «Укргазвидобування» на 211 млн грн
|АМКУ виявив підстави для заборони продажу lifecell французькому мільярдеру: буде перевірка
Бізнес
|Частка жінок в українському IT зросла до 24%
|S&P 500, Nasdaq знизилися, оскільки інвестори чекають на дані по ІСЦ, ІЦВ
|Mercedes і BMW створили СП з управління мережею зарядок для електрокарів
|Прорив у матричному множенні має призвести до швидших та ефективніших моделей штучного інтелекту
|Сем Альтман з OpenAI повертається до ради директорів після розслідування
|Власники Tesla обурені: Перебільшений запас ходу електромобіля привів до судового позову та арбітражу
|Nvidia переходить до рідинного охолодження з наступного покоління серверів DGX