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Регулятор оштрафував lifecell на понад 10 мільйонів за неготовність мереж до блекауту

17:16 13.03.2024 |

Новини компаній

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку оштрафувала мобільний оператор "Лайфселл" на 10,45 мільйона гривень за невиконання вимог щодо блекаутів.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

З січня 2023 року НКЕК розпочала перевірки операторів щодо виконання вимог розпоряджень "Про забезпечення електронними комунікаційними послугами в умовах воєнного стану" у низці областей України.

Для перевірки стану готовності забезпечити надання електронних комунікаційних послуг на об'єктах, визначених регулятором, з урахуванням можливої відсутності електроживлення на таких об'єктах щонайменше протягом трьох діб, було проведено 22 позапланові перевірки постачальників послуг мобільного зв'язку:

ПрАТ "ВФ Україна" ("Водафон") - у Київській, Львівській, Одеській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській та Миколаївській областях;
ПрАТ "Київстар" - у Київській, Львівській, Одеській, Вінницькій, Харківській та Хмельницькій областях;
ТОВ "Лайфселл" - у Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.

В ході проведення цих заходів нагляду були виявлені порушення у всіх трьох операторів мобільного зв'язку.

Проте в ході позапланових перевірок у грудні 2023 було виявлено, що порушення не усунув мобільний оператор "Лайфселл".

Враховуючи це НКЕК прийняла рішення стягнути з ТОВ "Лайфселл" штраф у розмірі 0,1% доходу, отриманого за надання відповідних електронних комунікаційних послуг за 2023 рік, що становить 10 млн 450 тис 511,70 грн.
За матеріалами: Економічна правда
 

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