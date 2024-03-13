Найбільший в Україні виробник товарів для дому почав випускати чай під брендом Graff

Корпорація "Біосфера", яка є найбільшим в Україні виробником товарів для дому (ТМ "Фрекен БОК", Smile, Selpak, Vortex, Novita, PRO service, "ЛайKit", Bambik), почала випускати чай під брендом Graff. Його уже продають у магазинах, звернула увагу LIGA.net.

Виробництвом займається новостворене ТОВ "Капсоул", бенефіціаром якого в реєстрі юридичних осіб вказана Ірина Нестеренко, віцепрезидентка Біосфери.

Заявником брендів CupSoul, Graff і Brilliant Taste, які використовуються на пачках чаю, є бізнесмен Андрій Здесенко, власник Біосфери.

Міністерка економіки Юлія Свириденко раніше казала, що "Біосфера вдало скористалась державною кредитною програмою 5-7-9" й інвестувала у проєкт із виробництва чаю близько $20 млн.

Власник Біосфери Андрій Здесенко вперше сказав про те, що його корпорація буде виходити на новий для себе ринок, у жовтні на Київському міжнародному економічному форумі. "Ми входимо на новий ринок - фудовий, вже закупили обладнання і будемо його встановлювати наприкінці року", - сказав він.

Біосфера також випускає товари для дому та прибирання, приготування та зберігання їжі, вологі серветки, підгузки, презервативи, туалетний папір, пакети для сміття тощо.