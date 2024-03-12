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США запровадили антидемпінгове мито на труби Інтерпайпу
14:21 12.03.2024 |
Міністерство торгівлі США запровадило антидемпінгове мито в 4,99% на постачання безшовних труб з України, які виробляє корпорація Інтерпайп Віктора Пінчука. Про це повідомляється на сайті міністерства.
За результатами перевірки міністерство встановило, що труби Інтерпайпу продавалися за цінами нижчими за нормальну вартість у період з 10 лютого 2021 року по 31 липня 2022 року.
Мито запроваджується на постачання безшовних труб, які виробляють компанії Інтерпайп Україна, Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод, Інтерпайп Ніко Тюб, Interpipe Europe SA.
Ініціатором антидемпінгового розслідування проти Інтерпайпу виступила техаська компанія Vallourec Star.
Ця компанія у 2021 році також ініціювала антидемпінгове розслідування щодо постачання труб Інтерпайпу в США за заниженими цінами. Стверджувалося, що Інтерпайп продав на американському ринку понад 40 000 тонн трубної продукції на суму $40 млн у 2019 році за ціною на 42,2% нижчою за економічно справедливий рівень.
У результаті Комісія з міжнародної торгівлі США рекомендувала запровадити загороджувальне мито в 41% на цей вид продукції Інтерпайпу.
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