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АНАЛІТИКА

НАБУ і САП заявили про викриття схеми зловживань на родовищах «Укргазвидобування» на 211 млн грн

 

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили схему зловживань на понад 200 млн грн під час видобутку природного газу на родовищах АТ "Укргазвидобування" (УГВ).

"Наразі підозрюються чинний і колишній чиновник держпідприємства", - повідомило НАБУ в телеграм-каналі в понеділок.

Як пояснили у відомстві, у 2019-2020 роках УГВ провело конкурс та уклало з компанією-переможницею договір про надання послуг із підвищення видобутку природного газу на родовищах товариства. Згідно з договором, підрядник має здійснювати базовий і підвищений видобуток палива, при цьому вартість базового видобутку за 1 куб. м газу має бути втричі-вчетверо нижчою за вартість підвищеного видобутку, а обсяг - фіксованим.

"Однак посадові особи "Укргазвидобування" протиправно зменшили норму базового видобутку газу, що призвело до збільшення показників підвищеного видобутку, за який товариство мало б розраховуватися за значно вищим тарифом", - зазначили в НАБУ.

Згідно з висновками детективів відомства, УГВ, таким чином, протягом 2020-2023 років незаконно переплатило підряднику 211 млн грн.

Як повідомлялося, за підсумками 2023 р. виробництво товарного газу "Укргазвидобування" становило 13,224 млрд куб. м, що на 0,679 млрд куб. м більше, ніж у 2022-му.

НАК "Нафтогаз України" належить 100% акцій "Укргазвидобування".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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