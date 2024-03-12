Фінансові новини
- |
- 12.03.24
- |
- 12:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НАБУ і САП заявили про викриття схеми зловживань на родовищах «Укргазвидобування» на 211 млн грн
23:23 11.03.2024 |
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили схему зловживань на понад 200 млн грн під час видобутку природного газу на родовищах АТ "Укргазвидобування" (УГВ).
"Наразі підозрюються чинний і колишній чиновник держпідприємства", - повідомило НАБУ в телеграм-каналі в понеділок.
Як пояснили у відомстві, у 2019-2020 роках УГВ провело конкурс та уклало з компанією-переможницею договір про надання послуг із підвищення видобутку природного газу на родовищах товариства. Згідно з договором, підрядник має здійснювати базовий і підвищений видобуток палива, при цьому вартість базового видобутку за 1 куб. м газу має бути втричі-вчетверо нижчою за вартість підвищеного видобутку, а обсяг - фіксованим.
"Однак посадові особи "Укргазвидобування" протиправно зменшили норму базового видобутку газу, що призвело до збільшення показників підвищеного видобутку, за який товариство мало б розраховуватися за значно вищим тарифом", - зазначили в НАБУ.
Згідно з висновками детективів відомства, УГВ, таким чином, протягом 2020-2023 років незаконно переплатило підряднику 211 млн грн.
Як повідомлялося, за підсумками 2023 р. виробництво товарного газу "Укргазвидобування" становило 13,224 млрд куб. м, що на 0,679 млрд куб. м більше, ніж у 2022-му.
НАК "Нафтогаз України" належить 100% акцій "Укргазвидобування".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Бронювання від мобілізації отримають всі працівники із зарплатою від 35 тисяч гривень, – Гончаренко
|Інвестори готові купувати облігації ЄС, щоб фінансувати війну проти Путіна, - Bloomberg
|Орбан: Трамп пообіцяв не дати жодної копійки Україні у разі обрання
|Вперше в історії! Український фільм отримав Оскар 2024
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НАБУ і САП заявили про викриття схеми зловживань на родовищах «Укргазвидобування» на 211 млн грн
|АМКУ виявив підстави для заборони продажу lifecell французькому мільярдеру: буде перевірка
|На ХАЕС завезли перші партії американського ядерного палива
|НБУ оштрафував Кристалбанк і Акордбанк на 800 тис. грн і «Укрпошту» на 17,4 млн грн
|Французький мільярдер Ньєль бере під контроль одного із лідерів телекомунікацій України
|«Авто-Регіон» у 2024 р. має намір збільшити частку турецьких Temsa на ринку автобусів України до 10% за рахунок шкільних
Компанія "Авто-Регіон", ексклюзивний дистриб'ютор турецьких автобусів Temsa в Україні, 2024 року планує реалізувати приблизно 100 автобусів цієї марки, що дасть змогу збільшити частку на ринку до 10% порівняно з 2% 2023 року, коли було продано 20 автобусів, повідомив керівник напряму виробництва автобусів Микита Гайдамаха.
Бізнес
|GPT4 визнано найкращою моделлю штучного інтелекту на чат бот-арені
|В ukr.net пояснили, чому блокувався домен
|Samsung ускладнила маркування OLED-телевізорів, щоб покупці плуталися
|Google змінить свої алгоритми пошуку для боротьби з SEO-спамом
|На телеграм-канали можуть чекати податкові перевірки — нардеп
|Telegram дозволить перетворювати особисті облікові записи на бізнес-акаунти
|Samsung змінює назву 3-нм техпроцесу (SF3) на 2-нм (SF2), щоб краще конкурувати з Intel 20A