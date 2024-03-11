Фінансові новини
- |
- 11.03.24
- |
- 16:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
АМКУ виявив підстави для заборони продажу lifecell французькому мільярдеру: буде перевірка
12:19 11.03.2024 |
Антимонопольний комітет у четвер, 7 березня, почав розгляд справ про концентрацію у вигляді набуття компанією DVL Telecom контролю над українськими компаніями "Лайфселл", "Глобал Білгі" та "Укртауер". Про це повідомляється на сайті комітету.
Минулого тижня АМКУ розглянув заяви DVL Telecom про набуття контролю, але за двома компаніями - Лайфселл і Укртауер - виявив підстави для заборони концентрації. Які саме ці підстави, комітет не уточнив.
Також виникла необхідність перевірки відносин контролю групи lifecell та її материнської структури Turkcell, з особою, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші санкції Ради національної безпеки і оборони.
"Враховуючи викладене, комітетом розпочато розгляд справ про концентрації у вигляді набуття компанією DVL Telecom контролю над товариствами з обмеженою відповідальністю "Лайфселл", "Глобал Білгі" та "Укртауер". Одночасно з початком розгляду вказаних справ про концентрації, Комітетом розпочато розгляд справи про узгоджені дії, які безпосередньо пов'язані зі здійсненням цих концентрацій", - повідомив комітет.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Бронювання від мобілізації отримають всі працівники із зарплатою від 35 тисяч гривень, – Гончаренко
ТОП-НОВИНИ
|Інвестори готові купувати облігації ЄС, щоб фінансувати війну проти Путіна, - Bloomberg
|Орбан: Трамп пообіцяв не дати жодної копійки Україні у разі обрання
|Вперше в історії! Український фільм отримав Оскар 2024
|S&P знизило рейтинг України в інвалюті до «CC» із негативним прогнозом через очікувану реструктуризацію боргу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|АМКУ виявив підстави для заборони продажу lifecell французькому мільярдеру: буде перевірка
|На ХАЕС завезли перші партії американського ядерного палива
|НБУ оштрафував Кристалбанк і Акордбанк на 800 тис. грн і «Укрпошту» на 17,4 млн грн
|Французький мільярдер Ньєль бере під контроль одного із лідерів телекомунікацій України
|«Авто-Регіон» у 2024 р. має намір збільшити частку турецьких Temsa на ринку автобусів України до 10% за рахунок шкільних
Компанія "Авто-Регіон", ексклюзивний дистриб'ютор турецьких автобусів Temsa в Україні, 2024 року планує реалізувати приблизно 100 автобусів цієї марки, що дасть змогу збільшити частку на ринку до 10% порівняно з 2% 2023 року, коли було продано 20 автобусів, повідомив керівник напряму виробництва автобусів Микита Гайдамаха.
|«Енергоатом» достроково почне виводити енергоблоки АЕС у ремонт через профіцит електроенергії, – Міненерго
Бізнес
|Samsung змінює назву 3-нм техпроцесу (SF3) на 2-нм (SF2), щоб краще конкурувати з Intel 20A
|США почали розслідування проти SpaceX через використання Starlink російськими військовими, - WP
|США підштовхують союзників до посилення обмежень на виробництво мікросхем у Китаї, - FT
|Процесори Intel Arrow Lake втратять підтримку пам’яті DDR4 та гіперпоточності, проте матимуть NPU та 4 графічних ядра Xe
|Intel планує запустити 1-нм техпроцес виробництва у 2027 році та інвестувати $100 млрд у виробничі потужності
|Microsoft запустила чат-бота Copilot AI для автоматизації рутинних завдань фінансистів
|Оприлюднили специфікації стандарту графічної пам’яті GDDR7 — пропускна здатність до 192 ГБ/с