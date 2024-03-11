АМКУ виявив підстави для заборони продажу lifecell французькому мільярдеру: буде перевірка

Антимонопольний комітет у четвер, 7 березня, почав розгляд справ про концентрацію у вигляді набуття компанією DVL Telecom контролю над українськими компаніями "Лайфселл", "Глобал Білгі" та "Укртауер". Про це повідомляється на сайті комітету.

Минулого тижня АМКУ розглянув заяви DVL Telecom про набуття контролю, але за двома компаніями - Лайфселл і Укртауер - виявив підстави для заборони концентрації. Які саме ці підстави, комітет не уточнив.

Також виникла необхідність перевірки відносин контролю групи lifecell та її материнської структури Turkcell, з особою, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші санкції Ради національної безпеки і оборони.

"Враховуючи викладене, комітетом розпочато розгляд справ про концентрації у вигляді набуття компанією DVL Telecom контролю над товариствами з обмеженою відповідальністю "Лайфселл", "Глобал Білгі" та "Укртауер". Одночасно з початком розгляду вказаних справ про концентрації, Комітетом розпочато розгляд справи про узгоджені дії, які безпосередньо пов'язані зі здійсненням цих концентрацій", - повідомив комітет.