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АНАЛІТИКА

На ХАЕС завезли перші партії американського ядерного палива

 

На Хмельницьку АЕС завезли перші партії ядерного палива Westinghouse. Відтепер всі вітчизняні атомні електростанції працюватимуть на американському паливі.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Свіже ядерне паливо Westinghouse для двох енергоблоків ХАЕС з реакторами ВВЕР-1000 вже на майданчику станції. Відтепер всі вітчизняні атомні електростанції використовуватимуть американські тепловидільні збірки. Їх завантажать в реактори Хмельницької АЕС вже цього року - під час планово-попереджувальних ремонтів", - йдеться у повідомленні.

Дотепер два блоки ХАЕС працювали на російському паливі, закупленому ще до повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого 2022 року "Енергоатом" повністю припинив співпрацю з країною-агресоркою.

Компанія провела низку технічних робіт, а також придбала необхідне обладнання, щоб всі українські атомні енергоблоки з реакторами ВВЕР-1000 та ВВЕР-440 працювали на ядерному паливі американської компанії Westinghouse.
За матеріалами: Економічна правда
 

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