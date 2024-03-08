Фінансові новини
- |
- 08.03.24
- |
- 14:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На ХАЕС завезли перші партії американського ядерного палива
13:49 08.03.2024 |
На Хмельницьку АЕС завезли перші партії ядерного палива Westinghouse. Відтепер всі вітчизняні атомні електростанції працюватимуть на американському паливі.
Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".
"Свіже ядерне паливо Westinghouse для двох енергоблоків ХАЕС з реакторами ВВЕР-1000 вже на майданчику станції. Відтепер всі вітчизняні атомні електростанції використовуватимуть американські тепловидільні збірки. Їх завантажать в реактори Хмельницької АЕС вже цього року - під час планово-попереджувальних ремонтів", - йдеться у повідомленні.
Дотепер два блоки ХАЕС працювали на російському паливі, закупленому ще до повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого 2022 року "Енергоатом" повністю припинив співпрацю з країною-агресоркою.
Компанія провела низку технічних робіт, а також придбала необхідне обладнання, щоб всі українські атомні енергоблоки з реакторами ВВЕР-1000 та ВВЕР-440 працювали на ядерному паливі американської компанії Westinghouse.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Байден – Конгресу: Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо разом з нею
ТОП-НОВИНИ
|18 країн зібрали гроші на 800 тисяч снарядів для ЗСУ
|Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії
|««Зелений бізнес» для окупантів. Завод із орбіти «слуги народу» Куницького постачав зарядні станції для окупованого Криму
|Через очільника НКЦПФР Україна може не отримати 1,5 мільярда доларів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|На ХАЕС завезли перші партії американського ядерного палива
|НБУ оштрафував Кристалбанк і Акордбанк на 800 тис. грн і «Укрпошту» на 17,4 млн грн
|Французький мільярдер Ньєль бере під контроль одного із лідерів телекомунікацій України
|«Авто-Регіон» у 2024 р. має намір збільшити частку турецьких Temsa на ринку автобусів України до 10% за рахунок шкільних
Компанія "Авто-Регіон", ексклюзивний дистриб'ютор турецьких автобусів Temsa в Україні, 2024 року планує реалізувати приблизно 100 автобусів цієї марки, що дасть змогу збільшити частку на ринку до 10% порівняно з 2% 2023 року, коли було продано 20 автобусів, повідомив керівник напряму виробництва автобусів Микита Гайдамаха.
|«Енергоатом» достроково почне виводити енергоблоки АЕС у ремонт через профіцит електроенергії, – Міненерго
|Укрзалізниця запустила моніторинг квитків з можливістю автовикупу
Бізнес
|Intel планує запустити 1-нм техпроцес виробництва у 2027 році та інвестувати $100 млрд у виробничі потужності
|Microsoft запустила чат-бота Copilot AI для автоматизації рутинних завдань фінансистів
|Оприлюднили специфікації стандарту графічної пам’яті GDDR7 — пропускна здатність до 192 ГБ/с
|Mediatek домінувала на ринку процесорів для смартфонів у 4 кваратлі 2023 року ─ Canalys
|Volkswagen представив перший електричний універсал ID.7 Tourer
|США наклали санкції на розробників європейської шпигунської програми Predator
|«Загрожує нацбезпеці». У Конгрес США внесли законопроєкт про заборону TikTok