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Французький мільярдер Ньєль бере під контроль одного із лідерів телекомунікацій України
23:39 07.03.2024 |
Антимонопольний комітет дозволив компанії DVL Telecom французького мільярдера Ксав'є Ньєля придбати українського оператора фіксованого зв'язку та цифрових послуг компанії "Датагруп-Воля" (Datagroup Holding Limited). Регулятор ухвалив рішення 7 березня.
Крім того, АМКУ надав дозвіл на узгоджені дії між французькими компаніями NJJ UPAM та DVL Telecom, кіпрською Lorimer II Ventures Limited та фізичною особою - громадянином України у вигляді реалізації положень про утримання від конкуренції терміном на п'ять років.
Французька інвестиційна компанія NJJ Capital Ксав'є Ньєля погодилася заплатити $500 млн за українські підрозділи Turkcell Iletisim Hizmetleri AS. Ньєль сказав, що ціна "дешева", порівнюючи з прибутком українського оператора зв'язку lifecell.
Крім lifecell, третього за величиною мобільного оператора України, угода стосується ТОВ "Глобал Білгі" (мережа колцентрів) та ТОВ "Укртауер" (телекомунікаційна вежа).
Наприкінці лютого стало відомо, що Ньєль купує ще один актив - частку в Tele2. Ця компанія має сильні позиції у сфері телекомунікацій у Північній Європі, а також є лідером у Швеції та Балтійському регіоні.
Довідка
Компанія "Датагруп-Volia" є одним із лідерів телекомунікаційної галузі України. У червні 2021 року Датагруп завершила підписання угоди про придбання 100% українського провайдера послуг платного телебачення та кабельного швидкісного інтернет-доступу групи компаній Volia.
Компанія також активно розвиває напрям хмарних сервісів - датацентр Volia надає в користування хмарні та фізичні сервери, пропонує розміщення, colocation-серверів клієнтів, хмарну інфраструктуру IaaS та великий перелік супутніх сервісів. Компанія є постачальником послуг для розміщення понад 3000 серверів.
Ксав'є Ньєль - французький бізнесмен, №439 у списку Bloomberg Billionare Index зі статком $6,08 млрд. Він засновник французького інтернет-провайдера та оператора мобільного зв'язку Iliad, який працює під брендом Free у Франці та під брендом Play у Польщі.
Ньєль також є співвласником газети Le Monde, власником операторів зв'язку Monaco Telecom (Монако), Salt Mobile (Швейцарія) та Eir (Ірландія), членом правління Kohlberg Kravis Roberts (KKR), американської інвестиційної компанії зі списку Fortune 500, а також французької девелоперської компанії Unibail-Rodamco-Westfield, що інвестує в комерційну нерухомість.
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