Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Енергоатом» достроково почне виводити енергоблоки АЕС у ремонт через профіцит електроенергії, – Міненерго

 

У зв'язку з профіцитом електроенергії, який спостерігається в енергосистемі України вже другий тиждень поспіль, кілька енергоблоків атомних електростанцій працюють на зниженій потужності.

Через це "Енергоатом" почне виводити енергоблоки АЕС у планові ремонти раніше, ніж планувалося, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Ремонтну кампанію в атомній галузі планувалося розпочати з 13 березня. Проте поточна ситуація дозволяє розпочати її на 5 діб раніше, з 8 березня. Це дасть змогу швидше підготувати атомні енергоблоки до ОЗП 2024/25, оптимізувати графіки ремонтних і профілактичних робіт, включно з перезавантаженням палива", - зазначається у повідомленні.

У Міненерго очікують, що оптимізація графіка ремонтів дозволить забезпечити стабільне електропостачання і влітку, і протягом наступного опалювального сезону.

Водночас оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" повідомляє, що споживання електроенергії 7 березня зростає через похолодання та похмуру погоду, яка вплинула на зменшення генерації сонячними електростанціями.

Експорт електроенергії сьогодні здійснюється протягом доби в Словаччину, Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову. Загальний обсяг 12 655 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 703 МВт. Імпорт електроенергії здійснюється у вечірні години зі Словаччини, Угорщини та Румунії. Загальний обсяг 221 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 154 МВт.

Як повідомлялося, раніше "Енергоатом" обіцяв зменшити тривалість планово-попереджувальних ремонтів на енергоблоках АЕС у 2024 році до 612 діб. У 2022 та 2023 роках вона становила 618 діб та 634 доби відповідно.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,0836
  0,1828
 0,48
EUR
 1
 41,4883
  0,1035
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0685  0,12 0,31 38,5869  0,10 0,27
EUR 41,4269  0,01 0,03 42,1538  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0900  0,23 0,60 38,1000  0,26 0,68
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес