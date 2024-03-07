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«Енергоатом» достроково почне виводити енергоблоки АЕС у ремонт через профіцит електроенергії, – Міненерго
16:26 07.03.2024 |
У зв'язку з профіцитом електроенергії, який спостерігається в енергосистемі України вже другий тиждень поспіль, кілька енергоблоків атомних електростанцій працюють на зниженій потужності.
Через це "Енергоатом" почне виводити енергоблоки АЕС у планові ремонти раніше, ніж планувалося, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
"Ремонтну кампанію в атомній галузі планувалося розпочати з 13 березня. Проте поточна ситуація дозволяє розпочати її на 5 діб раніше, з 8 березня. Це дасть змогу швидше підготувати атомні енергоблоки до ОЗП 2024/25, оптимізувати графіки ремонтних і профілактичних робіт, включно з перезавантаженням палива", - зазначається у повідомленні.
У Міненерго очікують, що оптимізація графіка ремонтів дозволить забезпечити стабільне електропостачання і влітку, і протягом наступного опалювального сезону.
Водночас оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" повідомляє, що споживання електроенергії 7 березня зростає через похолодання та похмуру погоду, яка вплинула на зменшення генерації сонячними електростанціями.
Експорт електроенергії сьогодні здійснюється протягом доби в Словаччину, Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову. Загальний обсяг 12 655 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 703 МВт. Імпорт електроенергії здійснюється у вечірні години зі Словаччини, Угорщини та Румунії. Загальний обсяг 221 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 154 МВт.
Як повідомлялося, раніше "Енергоатом" обіцяв зменшити тривалість планово-попереджувальних ремонтів на енергоблоках АЕС у 2024 році до 612 діб. У 2022 та 2023 роках вона становила 618 діб та 634 доби відповідно.
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