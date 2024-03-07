Укрзалізниця запустила моніторинг квитків з можливістю автовикупу

Укрзалізниця запускає бета-тестування моніторингу квитків на поїзди внутрішнього сполучення з можливістю автовикупу. Про це повідомила пресслужба компанії.

Для користувачів, авторизованих через Дія.Підпис, в режимі тестування доступний моніторинг двох типів:

→ на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);

→ на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).

У разі пошуку квитків на конкретний поїзд можна увімкнути функцію автоматичної купівлі.

Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення. Якщо квиток знайдеться, кошти одразу знімуть. Якщо ж моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично.

Коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримуватимуть пуш-сповіщення у застосунку. Якщо активована функція автовикупу, то надходитиме пуш-сповіщення про вже викуплені квитки.

Долучитися до тестування функції можна у мобільному застосунку:

→ для iOS;

→ для Android.

УЗ попередила, що "під час використання тестового застосунку будуть зніматись реальні кошти", а квитки, придбані в режимі тестування, будуть дійсними для поїздок.

"Тож радимо не створювати безлічі моніторингів з автовикупом, якщо ви не плануєте бути пасажиром одночасно десятків рейсів", - зазначили в компанії.

Раніше керівник з пасажирських комунікацій компанії Олександр Шевченко казав, що Укрзалізниця не збирається підвищувати ціни на внутрішні пасажирські перевезення.

На початку лютого УЗ спростила повернення прострочених квитків. Компанія запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків, тобто коли повернення в режимі онлайн вже закрито або апріорі недоступне.