Фінансові новини
- |
- 07.03.24
- |
- 18:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Укрзалізниця запустила моніторинг квитків з можливістю автовикупу
15:56 07.03.2024 |
Укрзалізниця запускає бета-тестування моніторингу квитків на поїзди внутрішнього сполучення з можливістю автовикупу. Про це повідомила пресслужба компанії.
Для користувачів, авторизованих через Дія.Підпис, в режимі тестування доступний моніторинг двох типів:
→ на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);
→ на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).
У разі пошуку квитків на конкретний поїзд можна увімкнути функцію автоматичної купівлі.
Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення. Якщо квиток знайдеться, кошти одразу знімуть. Якщо ж моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично.
Коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримуватимуть пуш-сповіщення у застосунку. Якщо активована функція автовикупу, то надходитиме пуш-сповіщення про вже викуплені квитки.
Долучитися до тестування функції можна у мобільному застосунку:
УЗ попередила, що "під час використання тестового застосунку будуть зніматись реальні кошти", а квитки, придбані в режимі тестування, будуть дійсними для поїздок.
"Тож радимо не створювати безлічі моніторингів з автовикупом, якщо ви не плануєте бути пасажиром одночасно десятків рейсів", - зазначили в компанії.
Раніше керівник з пасажирських комунікацій компанії Олександр Шевченко казав, що Укрзалізниця не збирається підвищувати ціни на внутрішні пасажирські перевезення.
На початку лютого УЗ спростила повернення прострочених квитків. Компанія запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків, тобто коли повернення в режимі онлайн вже закрито або апріорі недоступне.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Через очільника НКЦПФР Україна може не отримати 1,5 мільярда доларів
|Турборежим навиворіт. Чому Верховну Раду розбив параліч
|Харчування для ЗСУ опинилось під загрозою, тендери зірвано
|У законопроєкті про посилення мобілізації залишили лише одне обмеження прав "ухилянтів", – Веніславський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Енергоатом» достроково почне виводити енергоблоки АЕС у ремонт через профіцит електроенергії, – Міненерго
|Укрзалізниця запустила моніторинг квитків з можливістю автовикупу
|Імпортні пільги для індустріальних парків запрацювали: побудований перший цех
|Moody's покращило прогноз щодо рейтингу довгострокових депозитів Ощадбанку
|Західні топменеджери і юристка Єрмака: «Укрнафта» отримала нову наглядову раду
|Ощадбанк і Укрексімбанк наприкінці 2023 р. надали кредити підприємствам ОПК під держгарантії на 12 млрд грн
Бізнес
|США наклали санкції на розробників європейської шпигунської програми Predator
|«Загрожує нацбезпеці». У Конгрес США внесли законопроєкт про заборону TikTok
|Microsoft припиняє підтримку Android-застосунків та ігор у Windows 11
|ChatGPT тепер може відповідати голосом. Його також навчили говорити українською
|Microsoft впроваджує можливість використання телефонів Android як веб-камер для ПК з Windows 11
|Dacia презентувала оновлений кросовер Spring
|Google Maps тестує нову функцію: значки входу до будівель для зручної навігації