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Імпортні пільги для індустріальних парків запрацювали: побудований перший цех

Імпортні пільги для індустріальних парків запрацювали: побудований перший цех

 

Компанія "Юнівест" Володимира Кудряшова першою в Україні скористалась податковими пільгами для індустріальних парків на імпорт виробничого обладнання. Про це повідомив народний депутат, заступник голови економічного комітету Верховної Ради Дмитро Кисилевський.

"Перше обладнання для промислового виробництва в індустріальному парку ввезено в Україну із застосуванням стимулів по імпортному миту і ПДВ. Воно вже встановлене і готується до запуску. Механізм застосування працює, можна користуватись", - написав він у Facebook.

За його словами, Юнівест інвестував у розширення виробництва приблизно 300 млн грн.

"Посеред війни збудували цех, не побоялись інвестувати в розширення виробництва близько 300 млн грн. І за кілька місяців запускають обладнання в роботу. Виготовлятимуть екопаковання", - розказав Киселевський.

Індустріальний парк знаходиться в Фастові в Київській області, займає 15 га і має назву Фастіндастрі. Головний інвестор спеціалізується на виробництві паковання. В парку планується розташувати ще кілька підприємств за принципом циркулярної економіки: відходи виробництва одного заводу будуть використовуватись як сировина для іншого.

Юнівест виробляє картонне паковання, одноразовий паперовий посуд і надає друкарські послуги під торговими марками: Univest Packaging, Food in Box і Univest Print відповідно. Паковання підприємства використовується в харчовій, фармацевтичній, косметичній і хімічній галузях.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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