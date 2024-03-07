Західні топменеджери і юристка Єрмака: «Укрнафта» отримала нову наглядову раду

Акціонери ПАТ "Укрнафта" затвердили новий склад наглядової ради компанії, до якої увійшло три незалежні члени та два представники акціонерів - Міністерства оборони та НАК "Нафтогаз України".

Склад наглядової ради затвердили на загальних зборах акціонерів компанії 6 березня, повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Трьох незалежних членів обрали за результатами прозорого та незалежного конкурсу. Ними стали:

Тім Додсон - має понад 40-річний досвід у сферах видобутку та геології, колишній виконавчий віцепрезидент компанії Equinor, наразі очолює раду директорів норвезької компанії Ennox Technology Sdn Bhd, що спеціалізується на переробці нафтових відходів;

Іренеуш Фонфара - фахівець у фінансовому, промисловому та нафтогазовому секторах з понад 30-річним досвідом роботи, протягом 8 років очолював найбільшу нафтопереробну компанію в країнах Балтії Orlen Lietuva;

Дункан Найтінгейл - має понад 30-річний досвід у сфері нафтогазової промисловості, є міжнародним експертом у пошуку нафтових та газових резервів в країнах Латинської Америки, Європи, Африки та Близького Сходу, наразі є головним виконавчим директором та членом правління Blacksteel Energy.

Від Міноборони до наглядової ради "Укрнафти" увійшла держсекретар міністерства Людмила Дарган.

Від НАК "Нафтогаз України" до наглядової ради "Укрнафти" призначено Розу Тапанову, яка входила до попереднього складу наглядової ради компанії.

Роза Тапанова відома тим, що працювала у юридичній фірмі чинного керівника Офісу президента Андрія Єрмака ТОВ "Міжнародна правнича компанія", створеної ним наприкінці 90-х років. Пізніше Тапанова і Єрмак заснували адвокатське обʼєднання з такою ж назвою, як партнери.

Після приходу Андрія Єрмака в Офіс президента Тапанова увійшла до складу наглядової ради державного "Ощадбанку", до наглядової ради "Укрнафти" (за квотою Міноборони), а також стала директоркою Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" (підпорядковується Міністерству культури).

Нагадуємо, найбільшим акціонером Укрнафти є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення передати державі частки корпоративних прав компанії, яка належала приватним власникам, пов'язаним з Ігорем Коломойським, і якою зараз управляє Міноборони.