Біля ХАЕС за допомогою шведського уряду побудують модульне містечко для працівників ЗАЕС - голова «Енергоатому»

Уряд Швеції ухвалив рішення про будівництво біля Хмельницької атомної станції модульного містечка для працівників окупованої росіянами Запорізької АЕС, які виїхали з Енергодара, повідомив в. о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"З боку шведського уряду маємо рішення про надання нам гуманітарної допомоги - саме для переселенців із ЗАЕС на Хмельницькій АЕС буде модульне містечко", - сказав Котін під час заходу, присвяченого другим роковинам окупації ЗАЕС російськими агресорами, що сталася 4 березня 2022 року.

Він уточнив, що це містечко буде для тих, хто добудовуватиме блоки на ХАЕС, а також для експлуатаційного персоналу.

За його словами, нині "Енергоатом" намагається максимально задіяти працівників, які виїхали із ЗАЕС, і вивести їх із вимушеного простою, але водночас виникають питання забезпечення їх нормальними умовами для життя.

"Працевлаштовуємо на інших наших АЕС, зокрема на ХАЕС. Там уже працюють 333 людини із ЗАЕС, й у квітні ми маємо завдання збільшити їх кількість до 600 осіб, а до кінця року буде й тисяча", - пояснив Котін.

Як повідомлялося, міністр енергетики України Герман Галущенко зазначав, що з метою компенсації втрат енергетичних потужностей через війну з Росією Україна планує у 2024 році розпочати будівництво нових блоків на майданчику Хмельницької АЕС. Ідеться про два блоки ВВЕР-1000 радянського зразка, а також два блоки AP-1000 американської компанії Westinghouse. Україна стане першою країною в Європі, де буде побудовано атомні блоки цього типу.

Нині ХАЕС має два блоки ВВЕР-1000.

Голова "Енергоатому" на заході з приводу других роковин окупації ЗАЕС повідомив, що на ЗАЕС співробітників компанії вже не залишилося: на початок року там іще працювали 360 осіб, але тепер доступ на станцію їм закрито.