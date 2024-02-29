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«Енергоатом» заявив про рекордний показник ефективності роботи енергоблоків АЕС
12:28 29.02.2024 |
НАЕК «Енергоатом» вперше досягнула 100% показника ефективності роботи енергоблоків атомних електростанцій під час нинішнього опалювального сезону.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Уперше в історії вітчизняної атомної енергетики вдалось досягнути 100%-го коефіцієнту використання встановленої потужності. Блоки працюють на максимумі весь осінньо-зимовий період. Цього вдалося досягти завдяки технологічним рішенням і висококласній роботі нової команди НАЕК", - йдеться у повідомленні.
Як пояснили в компанії, КВВП відображає, наскільки ефективно використовується наявна потужність атомних енергоблоків до їхніх максимальних можливостей. Якщо простіше - скільки часу протягом холодів вітчизняні блоки працювали безупинно і виробляли електроенергію.
Відсотки використання енергоблоків зростають четвертий опалювальний сезон поспіль: з 64,7% у 2020-2021 роках до 100% у 2023-2024 роках.
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