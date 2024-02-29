Оператором Луцького автозаводу став Бас Мотор. Підприємство продовжує випускати «Богдани»

Виробничими потужностями дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №1" Богдан Моторс (Луцький автозавод) почала оперувати київська компанія "Бас Мотор", структурний підрозділ корпорації "Богдан". Про це в інтерв'ю AUTO-Consulting розказав директор заводу Дмитро Писаний.

"Зараз луцький завод працює, виготовляє автобуси та тролейбуси й навіть має вагомий експортний контракт", - сказав він.

За словами Писаного, Бас Мотор випускає здебільшого шкільні автобуси "Богдан 22412" з машинокомплектів індійської Ashok Leyland. У планах на 2024 рік - 300 таких машин.

Крім того, завод продовжує робити тролейбуси й виконує французький контракт для виробника електробусів Bluebus - виготовляє 12-метрові й шестиметрові фарбовані кузови електробусів із нержавіючої сталі.