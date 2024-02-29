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Ексглаві «Укрзалізниці» оголосили підозру у заволодінні 11,4 млн гривень, - джерела
09:36 29.02.2024 |
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розкрили схему незаконного перехоплення грошей у АТ "Укрзалізниця". Фігурантам справи вже повідомлено про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах та прес-службу НАБУ.
За даними джерел РБК-Україна, серед фігурантів справи колишній голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов. Йому вже повідомили про підозру. Він був головою правління "Укрзалізниці" з 10 січня по 30 грудня 2019 року, а 29 січня 2020 року покинув пост керівника компанії.
Як розповіли у НАБУ, організовану групу було викрито на заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця". До складу групи входили посадові особи УЗ та підприємці.
Слідство з'ясувало, що у 2018 році лідер групи, підприємець, вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками "Укрзалізниці". Для цього він звернувся до давніх знайомих з-поміж представників Уряду і домігся призначення членів групи на керівні посади в УЗ.
У період 2018-2021 років посадові особи компанії виконували вказівки лідера групи, та забезпечили перемогу підконтрольної йому компанії у тендері на закупівлю пневмоінструменту. Цю продукцію поставили філіям "Укрзалізниці" за завищеною вартістю, а розмір переплати становив 11,4 млн гривень.
Про підозру повідомили 9 особам:
* двом керівникам організованої групи;
* шістьом посадовцям АТ "Укрзалізниця";
* бенефіціару ТОВ.
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