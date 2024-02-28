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АНАЛІТИКА

Україна остаточно перейшла на європейські правила торгівлі електроенергією

 

Український оператор системи передання електроенергії "Укренерго" запустив спільні аукціони на доступ до інтерконекторів з Молдовою. Таким чином Україна завершила перехід на європейські правила торгівлі електроенергією, повідомила національна енергетична компанія.

Уперше було розторговано право постачання електроенергії на цілий місяць.

"Вчора, 27 лютого, завершився перший спільний місячний аукціон з доступу до міждержавних перетинів з постачанням електричної енергії у березні для України та Молдови. Аукціон у цьому форматі тривав тиждень", - йдеться у повідомленні.

За напрямом Україна - Молдова (UA-MD) розподілена пропускна спроможність становила 463 МВт. За напрямом Молдова - Україна (MD-UA) - 96 МВт.

100% доступної пропускної спроможності у кожному напрямку було розподілено серед чотирьох учасників. Загалом за напрямком UA-MD було вісім учасників, а за напрямком MD-UA - дев'ять.

Попит на пропускну спроможність на кожному місячному аукціоні перевищував запропоновану для розподілу пропускну спроможність. Це визначило граничну ціну аукціону для напрямку UA-MD 0,05 євро за один МВт, а для напрямку MD-UA 0,5 євро за один МВт, повідомила Укренерго.

Добові аукціони з Молдовою заплановані у четвер, 29 лютого, з днем постачання - 1 березня.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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