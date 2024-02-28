Держпредставників у НР «Енергоатому» обиратимуть після формування короткого списку кандидатів у незалежні члени - Соболєв

Представники держави до наглядової ради АТ НАЕК "Енергоатом" обиратимуться після формування стислого списку кандидатів у незалежні її члени, повідомив заступник міністра економіки Олексій Соболєв.

"Буде якийсь короткий перелік кандидатів, 5-10 осіб, і буде зрозуміло, які в них є компетенції і яких компетенцій не вистачає. Завдання - мати наглядову раду, яка б працювала як команда і мала компетенції з усіх боків, тому (обрання представників держави) - це наступний крок після затвердження короткого списку людей до наглядової ради", - сказав Соболєв в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Щодо активності претендентів у незалежні члени наглядової ради компанії, подача заявок на конкурс із відбору яких закінчується 4 березня цього року, Соболєв відповів: "Більшість анкет подають в останні кілька днів, тому краще почекати".

Що стосується обрання правління "Енергоатому", то, за словами заступника міністра економіки, це питання до наглядової ради. "Яке вона ухвалить рішення, так і буде робити. Уряд до цього стосунку не матиме ", - зазначив Соболєв.

Він наголосив, що питання уряду - це обрати наглядову раду, яка професійно зможе виконувати ці обов'язки.