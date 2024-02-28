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Держпредставників у НР «Енергоатому» обиратимуть після формування короткого списку кандидатів у незалежні члени - Соболєв
14:12 28.02.2024 |
Представники держави до наглядової ради АТ НАЕК "Енергоатом" обиратимуться після формування стислого списку кандидатів у незалежні її члени, повідомив заступник міністра економіки Олексій Соболєв.
"Буде якийсь короткий перелік кандидатів, 5-10 осіб, і буде зрозуміло, які в них є компетенції і яких компетенцій не вистачає. Завдання - мати наглядову раду, яка б працювала як команда і мала компетенції з усіх боків, тому (обрання представників держави) - це наступний крок після затвердження короткого списку людей до наглядової ради", - сказав Соболєв в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
Щодо активності претендентів у незалежні члени наглядової ради компанії, подача заявок на конкурс із відбору яких закінчується 4 березня цього року, Соболєв відповів: "Більшість анкет подають в останні кілька днів, тому краще почекати".
Що стосується обрання правління "Енергоатому", то, за словами заступника міністра економіки, це питання до наглядової ради. "Яке вона ухвалить рішення, так і буде робити. Уряд до цього стосунку не матиме ", - зазначив Соболєв.
Він наголосив, що питання уряду - це обрати наглядову раду, яка професійно зможе виконувати ці обов'язки.
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