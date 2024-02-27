Керівництво ДП «Антонов» судитимуть за перешкоджання законній діяльності військових, унаслідок чого ворог знищив «Мрію»

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього генерального директора ДП "Антонов" та його заступника за фактом перешкоджання законній діяльності військових, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Розслідуванням встановлено, що під час повномасштабного вторгнення рф на територію України керівники ДП "Антонов" перешкоджали військовим Національної гвардії України у виконанні ними своїх службових обов'язків з охорони та оборони об'єкту - аеропорту в смт Гостомель. Вони не допустили військовослужбовців Нацгвардії на територію аеропорту та категорично заборонили обладнати позиції, інженерні та фортифікаційні споруди для виконання бойових завдань", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Умисне зволікання керівників держпідприємства в допущенні військових на територію аеропорту дало змогу ворогу завдати вогневого ураження по особовому складу, літакам, автотранспортним засобам і спорудам аеропорту. Унаслідок ворожої атаки 27 лютого 2022 року було знищено літак Ан-225 "Мрія", а також інші літаки, що перебували там.

Дії обвинувачених призвели до втрати контролю над стратегічним і військовим об'єктом із подальшою тимчасовою окупацією прилеглих до смт Гостомель населених пунктів Київської області та створили загрозу національній безпеці України.

Наразі обвинувачені перебувають під вартою.