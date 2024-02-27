ДБР арештувало головну лабораторію «Сінево Україна». Компанія називає це тиском на бізнес

Державне бюро розслідувань наклало арешт на будівлю головного офісу та центральної лабораторії "Сінево Україна".

Про це повідомляє пресслужба мережі медичних лабораторій.

Компанія називає арешт "незаконним та протиправним" та вважає тиском на бізнес.

Йдеться про будівлю у Києві на проспекті Академіка Палладіна 46/2. Рішення про арешт ухвалив Личаківський районний суд Львова за клопотанням ДБР.

Кримінальне провадження ведеться за фактом начебто незаконного виведення з державної власності нерухомого майна у період з 2016 по 2021 року.

Водночас у "Сінево Україна" наголошують, що зазначене кримінальне провадження не має жодного відношення, ані до міжнародної групи Medicover (власник мережі), ані до будівлі, яка належить групі. Адже зазначається, що міжнародна група Medicover, в особі свого учасника - кіпрської компанії "Лінкмікс Холдінгс Лімітед", придбала будівлю ще в 2010 році у фізичних осіб.

"Тобто на момент придбання будівлі в 2010 році, вона знаходилася в приватній власності, а не належала державі, відповідно, будівля жодним чином не могла бути виведена з державної власності в 2016-2021 роках", - йдеться у заяві.

Крім того, у 2013-2016 роках група Medicover провела реконструкцію будівлі, під час якої її площа була збільшена більше ніж втричі. "А за законодавством України, після такої реконструкції, будівля вважається новоствореним її власником об'єктом. Вищезазначене, в свою чергу, додатково доводить неправомірність накладеного ДБР арешту", - підкреслили в "Сінево Україна".

До того ж, арешт на будівлю було накладено ДБР без офіційного повідомлення компанії і власника будівлі - кіпрської компанії "Лінкмікс Холдінгс Лімітед", та без виклику представників компаній на відповідне судове засідання. Унаслідок чого "Сінево Україна" стало відомо про арешт лише по факту появи відповідного запису в державному реєстрі.

Так, компанія "Сінево Україна" закликає ДБР та органи влади до якнайшвидшого вирішення питання у правовому полі, та скасування незаконного арешту будівлі лабораторії.

У разі негайного не вирішення питання, лабораторія "Сінево" буде змушена припинити свою діяльність в будівлі, що призведе до повної зупинки роботи "Сінево Україна".

Як відомо, "Сінево Україна" є частиною міжнародної компанії в галузі охорони здоровʼя та діагностичних послуг Medicover. Міжнародна лабораторна мережа Synevo представлена у 10 країнах Європи, а лабораторії "Сінево" працюють у Німеччині, Польщі, Румунії, Туреччині, Грузії, Молдові, Болгарії, Сербії, Боснії та Герцеговині. До того ж "Сінево Україна" - найбільша в країні мережа, яка налічує 340 лабораторних відділень та 8 лабораторій.

У 2017 році "Сінево Україна" у складі Medicover була зареєстрована на біржі Nasdaq (Stockholm), ставши першою та єдиною в Україні медичною компанією, яка є учасником ІРО.