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АНАЛІТИКА

Укрзалізниця цьогоріч не підвищуватиме тарифи на перевезення

 

Тарифи на внутрішні пасажирські та вантажні перевезення Укрзалізницею не підвищуватимуться.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

«У фінансовому плані Укрзалізниці на цей рік не закладено підвищення тарифів на перевезення. Ні на пасажирські, ні на вантажні», - сказав Лященко.

Він підкреслив, що йдеться саме про внутрішні перевезення. Щодо закордонних, то тут діє спільне з міжнародними партнерами ціноутворення.

«По закордонних - залежить не тільки від нас. Тому я не можу сказати стовідсотково, що зростання не буде. Проте якщо і буде, то точно незначне», - додав очільник УЗ.

Як повідомлялося, АТ "Укрзалізниця" з 2 березня 2024 року запустить новий поїзд №295/296 Харків - Дніпро, який курсуватиме вночі.
 

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