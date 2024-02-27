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Укрзалізниця цьогоріч не підвищуватиме тарифи на перевезення
22:49 26.02.2024 |
Тарифи на внутрішні пасажирські та вантажні перевезення Укрзалізницею не підвищуватимуться.
Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.
«У фінансовому плані Укрзалізниці на цей рік не закладено підвищення тарифів на перевезення. Ні на пасажирські, ні на вантажні», - сказав Лященко.
Він підкреслив, що йдеться саме про внутрішні перевезення. Щодо закордонних, то тут діє спільне з міжнародними партнерами ціноутворення.
«По закордонних - залежить не тільки від нас. Тому я не можу сказати стовідсотково, що зростання не буде. Проте якщо і буде, то точно незначне», - додав очільник УЗ.
Як повідомлялося, АТ "Укрзалізниця" з 2 березня 2024 року запустить новий поїзд №295/296 Харків - Дніпро, який курсуватиме вночі.
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