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«Нафтогаз»" розподілятиме газ у ще трьох областях
10:54 26.02.2024 |
Оператор "Газмережі" під координацією групи "Нафтогаз" з 1 березня відповідатиме за розподіл природного газу ще в трьох областях - Чернівецькій, Івано-Франківській та Житомирській.
Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
"Газмережі" отримали ліцензію на розподіл газу в усій Чернівецькій області, а також у Тисьменицькому районі Івано-Франківської області та Коростишівському районі на Житомирщині.
Таким чином, з 1 березня Чернівецька, Івано-Франківська та Житомирська філії "Газмережі" обслуговуватимуть усіх мешканців цих областей", - йдеться у повідомленні.
При цьому особові рахунки клієнтів залишаються незмінними.
Проте з березня за послуги з доставки газу потрібно буде сплачувати за новими реквізитами.
"Клієнти також мають можливість повернути переплату за послуги з доставки газу, яка була сплачена на рахунки АТ "Чернівцігаз", АТ "Тисьменицягаз" і АТ "Коростишівгаз". Для цього достатньо подати відповідну заяву у найближчий Центр обслуговування клієнтів "Газмереж" в межах області", - пояснили в компанії.
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