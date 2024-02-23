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В Україні з'явилося ще одне стратегічне підприємство
16:58 23.02.2024 |
Кабінет міністрів визнав державне підприємство "Ізотоп" (Київ) стратегічним об'єктом для економіки та безпеки держави. Про це повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль.
Це рішення відкриває нові можливості розвитку підприємства та стимулює диверсифікацію його діяльності, вважають у ФДМ.
ДП "Ізотоп" є основним постачальником радіоізотопної продукції та джерел іонізуючого випромінювання для медичних установ та енергетичних компаній України. Також займається утилізацією джерел іонізуючого випромінювання.
Підприємство має багаторічний досвід роботи та кваліфікований персонал, що робить його важливим активом для країни.
Наступним кроком стане розвиток нових напрямів діяльності підприємства. ДП "Ізотоп" планує розширити свою діяльність шляхом виробництва радіофармпрепаратів.
ФДМ ініціював надання "Ізотопу" статусу стратегічного підприємства у січні 2024 року.
"Новий статус підприємства призведе до збільшення доходів "Ізотопу", створення нових робочих місць та надходжень до бюджету", - прокоментував Коваль.
Довідка
ДП "Ізотоп" засновано у 1962 році. Наразі співпрацює з компаніями США, Канади та інших країн. Працювало з урядом Німеччини за програмою захисту ядерних матеріалів. У липні 2023 року діяльність підприємства вивчала місія МАГАТЕ з підтримки та допомоги у питаннях безпеки джерел іонізуючого випромінювання в Україні.
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