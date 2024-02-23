Укроборонпром почне виробляти автомати CZ BREN 2 за чеською ліцензією

Державний холдинг "Українська оборонна промисловість" (УОП) і чеська компанія Česká zbrojovka a.s. підписали договір про намір щодо передання ліцензії на виробництво в Україні напівавтоматичних штурмових гвинтівок CZ BREN 2. Про це повідомила пресслужба УОП.

Українська армія вже використовує CZ BREN 2, також гвинтівки є на озброєнні армій Чехії, Португалії, оперативної групи французької національної жандармерії, польської прикордонної служби, румунської жандармерії.

"Цей перший крок до повномасштабного проєкту з передання технологій для гвинтівки CZ BREN 2 є прямим результатом її успішного застосування Збройними Силами України на полі бою в Україні", - сказав Ян Заїц, генеральний директор Česká zbrojovka.

Проєкт передання технології виробництва штурмових гвинтівок CZ BREN 2 вперше був представлений на Першому міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC1) в Києві, який відбувся наприкінці вересня 2023 року. Штурмові гвинтівки компанії Česká zbrojovka виготовлятимуть в Україні під брендом Sich ("Січ").

Автомат CZ BREN2 уперше показали у 2015 році, у 2017 році його взяла на озброєння армія Чехії. Він має швидкозмінний ствол, що дає можливість регулювати довжину та калібр.