Фінансові новини
- |
- 23.02.24
- |
- 14:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Укроборонпром почне виробляти автомати CZ BREN 2 за чеською ліцензією
13:51 23.02.2024 |
Державний холдинг "Українська оборонна промисловість" (УОП) і чеська компанія Česká zbrojovka a.s. підписали договір про намір щодо передання ліцензії на виробництво в Україні напівавтоматичних штурмових гвинтівок CZ BREN 2. Про це повідомила пресслужба УОП.
Українська армія вже використовує CZ BREN 2, також гвинтівки є на озброєнні армій Чехії, Португалії, оперативної групи французької національної жандармерії, польської прикордонної служби, румунської жандармерії.
"Цей перший крок до повномасштабного проєкту з передання технологій для гвинтівки CZ BREN 2 є прямим результатом її успішного застосування Збройними Силами України на полі бою в Україні", - сказав Ян Заїц, генеральний директор Česká zbrojovka.
Проєкт передання технології виробництва штурмових гвинтівок CZ BREN 2 вперше був представлений на Першому міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC1) в Києві, який відбувся наприкінці вересня 2023 року. Штурмові гвинтівки компанії Česká zbrojovka виготовлятимуть в Україні під брендом Sich ("Січ").
Автомат CZ BREN2 уперше показали у 2015 році, у 2017 році його взяла на озброєння армія Чехії. Він має швидкозмінний ствол, що дає можливість регулювати довжину та калібр.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Байден оголосив понад 500 санкцій проти РФ через війну та смерть Навального
|ЄС затвердив 13-й пакет санкцій для РФ
|МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу про 3-й перегляд програми EFF
|Слуга народу повернулася до ідеї розмежувати повноваження мера Києва і голови КМДА
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Купити ігрові ноутбуки чи купити ноутбуки для навчання: поради для обрання найкращого
У РУБРИЦІ
|Укроборонпром почне виробляти автомати CZ BREN 2 за чеською ліцензією
|Енергоатом випустив акцій на 306 млрд грн
|Нацбанк оштрафував банк «Фамільний» та оператора платіжних послуг
|ПриватБанк до середини квітня знизив удвічі вартість переказів на картки за кордон
|«Укрнафта» отримала перші 50 насосів німецької Oil Dynamics GmbH
|Україна у 2024 р. пропонує до 10 млрд куб. м потужностей своїх ПСГ - «Нафтогаз»
Бізнес
|Голова Xbox: усі ігри Activision Blizzard, включно з Call of Duty, з'являться в каталозі Game Pass
|Signal зберігатиме номер телефону в таємниці, а ім’я користувача можна змінити
|У Раду внесли законопроєкт про штрафи для водіїв за шини не за сезоном
|Мільярдер Безос завершив продаж 50 млн акцій Amazon на 8,5 мільярдів доларів
|Північна Корея запускає азартні сайти зі шкідливим програмним забезпеченням
|Google випустила модель ШІ Gemini 1.5 Pro, що перевершує конкурентів
|Європейські автовиробники об'єднуються проти китайської загрози – Bloomberg