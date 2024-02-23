Енергоатом випустив акцій на 306 млрд грн

АТ "НАЕК "Енергоатом" отримало свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, 100% яких належать державі. Загальна сума емісії - 306 млрд грн, повідомляє пресслужба Енергоатому.

Акції не підлягають приватизації, а також існує заборона поділу пакета акцій.

"Цей крок вкрай важливий для Енергоатому, оскільки підкреслює зобов'язання щодо впровадження відкритих корпоративних стандартів та прозорості в управлінні. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій дає компанії можливість залучати нові інвестиції та збільшувати капіталовкладення в енергетичний сектор", - йдеться у заяві компанії.

Емісія акцій була необхідним етапом у корпоратизації Енергоатому.

Підготовка до корпоратизації Енергоатому тривала ще з 2013 року. Останні два роки було ухвалено всі необхідні документи для перереєстрації Енергоатому в акціонерне товариство.

У лютому 2023 року Верховна Рада ухвалила закон про АТ "НАЕК "Енергоатом", а у червні Кабмін затвердив план перереєстрації компанії в акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.

У січні 2024 року Енергоатом офіційно став акціонерним товариством.

Трансформація Енергоатому в АТ була одним із зобов'язань України за Угодою про асоціацію з ЄС, умовою для видання кредитів МВФ, а також передбачена кредитною угодою між компанією та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

В Україні через корпоратизацію вже пройшли держкомпанії Укренерго, Укрпошта, Укргідроенерго, Укрзалізниця.