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АНАЛІТИКА

Нацбанк оштрафував банк «Фамільний» та оператора платіжних послуг

 

Національний банк наклав штрафи по 51 тис. грн на банк "Фамільний" та технологічного оператора платіжних послуг "Укркарт".

Компанії зобов'язані сплатити штрафи упродовж п'яти робочих днів, повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що банк "Фамільний" було оштрафоване за несвоєчасне подання регулятору звітності з питань діяльності на платіжному ринку за листопад 2023 року.

Водночас ТОВ "Укркарт" оштрафували за несвоєчасне подання регулятору звітності з питань діяльності на платіжному ринку за жовтень 2023 року.

Рішення про застосування заходу впливу до зазначених установ Нацбанк ухвалив за результатами безвиїзного моніторингу в межах виконання функції оверсайту платіжної інфраструктури.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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