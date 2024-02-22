Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ПриватБанк до середини квітня знизив удвічі вартість переказів на картки за кордон

 

Державний ПриватБанк до 20 квітня 2024 року знизив тариф на міжнародні перекази в Приват24 з карток ПриватБанку на закордонні картки у всьому світі до 1% (мінімум 25 грн) з 2% (мінімум 50 грн). Про це повідомляє пресслужба банку.

Це зроблено, щоб підтримати українців, які зараз живуть в інших країнах чи допомагають рідним та друзям за кордоном, пояснюють у ПриватБанку.

Надіслати переказ з картки ПриватБанку на закордонну картку можна через мобільний застосунок або вебверсію Приват24 в меню "Переказ на картку".

Для цього необхідно вибрати з шаблону або заповнити дані закордонної картки, вказати суму переказу та підтвердити операцію.

Надіслати закордонний переказ можна лише з валютної картки ПриватБанку в доларах США або євро.

Відкрити цифрову валютну картку можна дистанційно в Приват24 та купувати валюту онлайн у мобільному банку.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,6237
  0,1481
 0,38
EUR
 1
 41,7213
  0,1792
 0,43

Курс обміну валют на вчора, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3178  0,24 0,63 38,8896  0,25 0,66
EUR 41,3704  0,33 0,81 42,1574  0,38 0,90

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,5900  0,13 0,34 38,6000  0,13 0,34
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес