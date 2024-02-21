«Укрнафта» отримала перші 50 насосів німецької Oil Dynamics GmbH

Перші 50 насосів німецької фірми Oil Dynamics GmbH прибули в Україну, й перші два з них уже працюють на свердловинах. Про це повідомив директор ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький на своїй сторінці у мережі Facebook.

«Працівники НГВУ «Долинанафтогаз» разом з представниками Oil Dynamics уперше провели монтаж нових установок на двох свердловинах. З процесом ознайомилися працівники інших регіонів: вони теж працюватимуть з новим обладнанням», - йдеться у повідомленні.

Як зазначив Корецький, 50 установок електровідцентрових насосів, які допомагають інтенсифікувати видобуток, буде розподілено між східним і західним підрозділами компанії майже порівну: 27 на 23 відповідно.

«Очікуємо постачання ще 150 установок електровідцентрових насосів партіями по 50 штук. Комплексне рішення від Oil Dynamics GmbH - це електричні насосні системи, станції керування і програмне забезпечення, що підвищує життєвий цикл обладнання за допомогою безперервного віддаленого моніторингу», - написав Корецький.

Розроблене й виготовлене у рамках концепції «Індустрія 4.0», обладнання повністю відповідає стандартам АРІ, які впроваджує «Укрнафта», повідомили в компанії.



