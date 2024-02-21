Україна у 2024 р. пропонує до 10 млрд куб. м потужностей своїх ПСГ - «Нафтогаз»

Україна 2024 року знову пропонує іноземним трейдерам до 10 млрд куб. м потужностей своїх підземних сховищ (ПСГ).

"Як і минулоріч, пропонуємо іноземним клієнтам до 10 млрд куб. м вільного обсягу в наших ПСГ. Фактично це третина потужності підземних сховищ України", - повідомив "Нафтогаз" у своєму телеграм-каналі у вівторок.

Група бере участь у виставці Е-world energy & water у Німеччині з пропозицією своїх продуктів і послуг.

"Українські ПСГ представлені на виставці вперше. Маємо власний стенд і близько 20 заздалегідь запланованих зустрічей з енергокомпаніями та трейдерами. Системно переконуємо їх збільшити обсяги зберігання, адже, як засвідчив досвід минулого року, це вигідно та безпечно", - наголосили в "Нафтогазі".

У компанії також уточнили, що ставлять за мету на поточний рік подвоїти обсяги газу, які іноземні трейдери зберігають у ПСГ України.

Як повідомлялося, "Оператор ГТС України" уточнював, що з квітня до жовтня 2023 року він транспортував в Україну 3,2 млрд куб. м природного газу з ЄС і Молдови. Основні обсяги належать іноземним компаніям і надійшли для зберігання в українські ПСГ.

Станом на середину лютого 2024 року запаси нерезидентів у ПСГ скоротилися до близько 0,9 млрд куб. м.