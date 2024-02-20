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«Нова пошта» запускає «коробкомати» для автоматизації продажу пакування
11:52 20.02.2024 |
Поштовий оператор Нова пошта цього року запустить "коробкомати" - пристрої, що дають змогу автоматизувати продаж пакування. Про це розповіли у департаменті інновацій НП - R&D, йдеться в матеріалі LIGA.net.
Як розповіли у компанії, ця розробка покликана спростити життя всім, хто часто відправляє посилки.
Девайс має змогу продати одну одиницю пакування лише за вісім секунд. Для порівняння: щоб купити одну коробку у відділенні в оператора, клієнт у середньому витрачає одну хвилину.
Ще одна "фішка" - продаж новітніх типів коробок, які можна швидко запакувати без використання скотчу. Запас коробок в одному автоматі - до 100 штук, загалом тут можна придбати чотири різні типи коробок на вагу відправлення до 3 кг.
Собівартість нової коробки виходить на 30% дорожче, ніж звичайної. Проте - це доповнення до послуги, яке створює додаткову цінність.
"Не бійтеся робити нові продукти дорожче. Якщо клієнт не буде купувати - просто не будемо їх виготовляти", - прокоментував презентацію розробки Володимир Поперешнюк, співзасновник компанії Нова пошта.
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