Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Нова пошта» запускає «коробкомати» для автоматизації продажу пакування

11:52 20.02.2024 |

Новини компаній

«Нова пошта» запускає «коробкомати» для автоматизації продажу пакування

 

Поштовий оператор Нова пошта цього року запустить "коробкомати" - пристрої, що дають змогу автоматизувати продаж пакування. Про це розповіли у департаменті інновацій НП - R&D, йдеться в матеріалі LIGA.net.

Як розповіли у компанії, ця розробка покликана спростити життя всім, хто часто відправляє посилки.

Девайс має змогу продати одну одиницю пакування лише за вісім секунд. Для порівняння: щоб купити одну коробку у відділенні в оператора, клієнт у середньому витрачає одну хвилину.

Ще одна "фішка" - продаж новітніх типів коробок, які можна швидко запакувати без використання скотчу. Запас коробок в одному автоматі - до 100 штук, загалом тут можна придбати чотири різні типи коробок на вагу відправлення до 3 кг.

Собівартість нової коробки виходить на 30% дорожче, ніж звичайної. Проте - це доповнення до послуги, яке створює додаткову цінність.

"Не бійтеся робити нові продукти дорожче. Якщо клієнт не буде купувати - просто не будемо їх виготовляти", - прокоментував презентацію розробки Володимир Поперешнюк, співзасновник компанії Нова пошта.

 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,2847
  0,3128
 0,82
EUR
 1
 41,2403
  0,3484
 0,85

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0788  0,15 0,40 38,6358  0,20 0,51
EUR 41,0365  0,17 0,41 41,7815  0,14 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4600  0,18 0,47 38,4700  0,17 0,44
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес