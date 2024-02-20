Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Прийом платежів через смартфон: за рік кількість користувачів «Терміналом» зросла у 5 разів

 

В Україні стрімко набирає оберти прийом платежів через смартфони - за рік кількість активних користувачів застосунку "Термінал" зросла у 5 разів.

Про це повідомили у Приватбанку.

Як повідомив керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергій Макаренко, за останній рік кількість торговців, що завантажили застосунок "Термінал" ПриватБанку та зробили щонайменше одну транзакцію зросла майже у пʼять разів з 14 тисяч до 48 тисяч, а загалом застосунок встановили 83 тисячі клієнтів.

Україна стала третьої країною в Європі та сьомої в світі, де бізнес може приймати оплату картками без POS-терміналів, маючи лише телефон.

Топ-5 підприємців та бізнесів, що найчастіше використовують прийом оплати через смартфон та "Термінал":

* торгівці на продовольчих та промислових ринках;
* крамниці товарів для дому;
* продуктові крамниці;
* салони краси;
* кафе та ресторани.

У 2023 році за допомогою "Терміналу" українці оплатили 7,8 мільйонів покупок на суму понад 3,2 млрд грн. За кількістю оплат через "Термінал" та смартфон лідирують продуктові крамниці - майже 600 тис за рік, та заклади громадського харчування - 420 тисяч.

Найбільший середній чек - у салонах краси (1 550 грн) та магазинах електроніки (1 520 грн).


За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,2847
  0,3128
 0,82
EUR
 1
 41,2403
  0,3484
 0,85

Курс обміну валют на вчора, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9282  0,24 0,64 38,4389  0,22 0,58
EUR 40,8682  0,24 0,60 41,6400  0,27 0,66

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2800  0,43 1,14 38,3000  0,43 1,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес