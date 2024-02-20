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Прийом платежів через смартфон: за рік кількість користувачів «Терміналом» зросла у 5 разів
09:06 20.02.2024 |
В Україні стрімко набирає оберти прийом платежів через смартфони - за рік кількість активних користувачів застосунку "Термінал" зросла у 5 разів.
Про це повідомили у Приватбанку.
Як повідомив керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергій Макаренко, за останній рік кількість торговців, що завантажили застосунок "Термінал" ПриватБанку та зробили щонайменше одну транзакцію зросла майже у пʼять разів з 14 тисяч до 48 тисяч, а загалом застосунок встановили 83 тисячі клієнтів.
Україна стала третьої країною в Європі та сьомої в світі, де бізнес може приймати оплату картками без POS-терміналів, маючи лише телефон.
Топ-5 підприємців та бізнесів, що найчастіше використовують прийом оплати через смартфон та "Термінал":
* торгівці на продовольчих та промислових ринках;
* крамниці товарів для дому;
* продуктові крамниці;
* салони краси;
* кафе та ресторани.
У 2023 році за допомогою "Терміналу" українці оплатили 7,8 мільйонів покупок на суму понад 3,2 млрд грн. За кількістю оплат через "Термінал" та смартфон лідирують продуктові крамниці - майже 600 тис за рік, та заклади громадського харчування - 420 тисяч.
Найбільший середній чек - у салонах краси (1 550 грн) та магазинах електроніки (1 520 грн).
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