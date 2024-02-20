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АНАЛІТИКА

«У​кроборонпром» завершив корпоратизацію 33 підприємств

 

У лютому поточного року ще п'ять підприємств АТ "Українська оборонна промисловість" перетворено на товариства з обмеженою відповідальністю.

"Призначення наглядової ради "Укроборонпрому" та її перші рішення надали новий імпульс реформі державного сектору ОПК. У лютому ще п'ять стратегічних державних підприємств, які входять до складу компанії, стали господарськими товариствами. Загалом їх уже 33", - сказано в повідомленні "Укроборонпрому".

В "Укроборонпромі" наголосили, що реформа державного сектору ОПК відкриває шлях до масштабного осучаснення української оборонки, її технологічного оновлення та робить галузь драйвером розвитку всієї вітчизняної економіки.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів наприкінці грудня минулого року призначив склад наглядової ради АТ "Українська оборонна промисловість" (колишній концерн "Укроборонпром").

До наглядової ради "УОП" увійшли:

* Олексій Гончарук - премʼєр-міністр України в 2019-2020 роках, голова наглядової ради ГО "Аеророзвідка";
* Тимофій Милованов - президент Київської Школи Економіки та колишній міністр економіки в уряді Гончарука, ексголова наглядової ради "Укроборонпрому";
* Сергій Коновець - колишній член наглядової ради "Укрексімбанку" та правління НАК "Нафтогаз України";
* Давід Ломджарія - член наглядової ради "Укрзалізниці";
* Лінді Сміт - президент та СЕО Оборонно-промислової коаліції Аризони (AZDIC).
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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