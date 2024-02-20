«Українська бронетехніка» передала на фронт велику партію артилерійських снарядів

ТОВ "Українська бронетехніка" передала Силам оборони тисячі 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт підприємства.

"Сьогодні в Україну доставлено партію 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів, які виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи. Постріли такого калібру вкрай необхідні українській армії - їх щоденно використовують для гармат Д-30 та 2С1", - зазначив гендиректор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

За його словами, компанії вдалося налагодити системне серійне виробництво та суттєво наростити обсяги виробництва 122 мм артилерійських пострілів.



