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«Українська бронетехніка» передала на фронт велику партію артилерійських снарядів
08:50 20.02.2024 |
ТОВ "Українська бронетехніка" передала Силам оборони тисячі 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт підприємства.
"Сьогодні в Україну доставлено партію 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів, які виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи. Постріли такого калібру вкрай необхідні українській армії - їх щоденно використовують для гармат Д-30 та 2С1", - зазначив гендиректор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.
За його словами, компанії вдалося налагодити системне серійне виробництво та суттєво наростити обсяги виробництва 122 мм артилерійських пострілів.
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