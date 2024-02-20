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АНАЛІТИКА

«Українська бронетехніка» передала на фронт велику партію артилерійських снарядів

«Українська бронетехніка» передала на фронт велику партію артилерійських снарядів

 

ТОВ "Українська бронетехніка" передала Силам оборони тисячі 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт підприємства.

"Сьогодні в Україну доставлено партію 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів, які виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи. Постріли такого калібру вкрай необхідні українській армії - їх щоденно використовують для гармат Д-30 та 2С1", - зазначив гендиректор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

«Українська бронетехніка» передала на фронт велику партію артилерійських снарядів

 

За його словами, компанії вдалося налагодити системне серійне виробництво та суттєво наростити обсяги виробництва 122 мм артилерійських пострілів.

«Українська бронетехніка» передала на фронт велику партію артилерійських снарядів
За матеріалами: РБК-Україна
 

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