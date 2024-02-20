Оператор ГТС у березні почне купувати газ для власних потреб на Prozorro і товарній біржі

Оператор ГТС України планує закуповувати природний газ для власних потреб через Українську енергетичну біржу (УЕБ) та тендери у системі Prozorro; з відповідними замовленнями ОГТСУ вийде на ці майданчики вже у березні.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу компанії, про це повідомив комерційний директор ОГТСУ Вадим Рибачук під час зустрічі з українськими газовидобувниками та трейдерами, організованої Асоціацією газовидобувних компаній України (АГКУ).

«ОГТСУ планує у 2024 році бути постійно присутнім на ринку закупівель газу - купувати ресурс для власних потреб системно, щомісяця. Ми хочемо розширити коло постачальників і залучити видобувників, трейдерів-резидентів та нерезидентів. Для зручності постачальників торги будуть проходити на двох майданчиках - Prozorro та товарній біржі. Ми врахували зауваження та побажання контрагентів до договору закупівлі газу, внесли зміни що роблять відповідальність дзеркальною, покращили умови розрахунків», - розповів Рибачук.

За його словами, обсяги закупівель ще будуть коригуватися, але вони точно будуть більшими за минулорічні.

Рибачук нагадав, що торік компанії вдалося змінити скептицизм ринку та довести свою надійність як контрагента. ОГТСУ в повному обсязі та вчасно оплатив обсяги газу, які придбані у 2023 році, а також погасив історичну заборгованість перед ринком за небаланси.

Як повідомлялось, у 2023 році ОГТСУ закупив понад 200 млн кубометрів природного газу для власних потреб на майданчику УЕБ.