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АНАЛІТИКА

Нафтогаз домовився з двома японськими компаніями про модернізацію ТЕЦ та вітротурбіни

 

Група Нафтогаз уклала меморандуми з двома японськими компаніями щодо модернізації ТЕЦ та розвитку спільного проєкту у сфері вітрової енергії. Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

Підписання відбулося на Конференції з економічного розвитку та відновлення у Токіо.

Японська корпорація Sumitomo Corporation допоможе провести техніко-економічне обґрунтування модернізації систем теплопостачання в Україні за підтримки уряду Японії. Також сприятиме залученню фінансування японських державних фінансових установ.

"ТЕЦ в Україні, особливо передані Нафтогазу, будувалися давно і мають вкрай застарілу матеріальну базу. Ми дуже зацікавлені в їхній модернізації з використанням передових японських технологій. Це важлива співпраця, яка, як ми сподіваємося, приведе до реальних інфраструктурних проєктів", - прокоментував голова Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Довідка

Sumitomo - велика японська промислова та торгова група компаній, яка має диверсифіковані бізнес-інтереси у різних галузях у всьому світі. Загальні активи групи оцінюються приблизно у $90 млрд.

Другий меморандум з японською компанією Komaihaltec передбачає встановлення вітрових турбін потужністю 1 МВт. Турбіни мають бути встановлені на одному з об'єктів групи.

"Ми сподіваємося, що проєкт виправдає очікування, і ми зможемо поширити досвід також на інші об'єкти Групи", - додав Чернишов.

Довідка

Komaihaltec - японська компанія, що спеціалізується на виробництві вітрових турбін та іншого обладнання для відновлюваної енергетики.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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