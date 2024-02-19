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«Укроборонпром» уклав угоду про співпрацю з німецькою компанією Dynamit Nobel Defence
09:14 19.02.2024 |
"Укроборонпром" у суботу, 17 лютого 2024 року, підписав Меморандум з одним із лідерів глобального збройового співтовариства - Dynamit Nobel Defence, повідомляє пресслужба "Укроборонпрому" в телеграм-каналі.
"Наше партнерство важливе для посилення оборонних потужностей, важливе для Перемоги України та побудови Арсеналу вільного світу", - зазначив генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін.
Зазначається, що Dynamit Nobel Defence GmbH (DND) - німецький виробник озброєнь, дочірнє підприємство ізраїльської компанії "Rafael". Компанія була заснована 1865 року Альфредом Нобелем.
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