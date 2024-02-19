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ЄБРР та Італія дають 200 млн євро на відновлення гідроелектростанцій України
08:57 19.02.2024 |
ПЕК (газ та електроенергія), Новини компаній, Міжнародні новини
Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 100 млн євро кредиту для фінансування відновлення українських гідроелектростанцій, які пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Ще 100 млн надасть Італія. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Фінансування відбуватиметься у вигляді позики.
Відповідну кредитну угоду було підписано 17 лютого між ЄБРР та ПрАТ "Укргідроенерго".
Згідно з угодою, кредитні кошти будуть спрямовані на закупівлю критичного обладнання для Дніпровської та Середньодніпровської гідроелектростанцій, а також на надання екстреної підтримки ліквідності ПрАТ "Укргідроенерго" для забезпечення стійкості роботи компанії.
Очікується, що загальна виробнича потужність ГЕС після заміни гідроагрегатів збільшиться на 16%.
Проєкт також дасть змогу Укргідроенерго замінити старі козлові крани на Середньодніпровській ГЕС, які мають вирішальне значення для ефективного обслуговування гідроелектростанцій.
Крім того, екстрена підтримка ліквідності допоможе зміцнити фінансове становище Укргідроенерго, особливо на тлі збільшення зобов'язань щодо комунальних послуг.
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