Нафтогаз торік збільшив видобуток газу на відремонтованих свердловинах на 20%

Група Нафтогаз у 2023 році порівняно із 2021-им збільшила видобуток газу на свердловинах, де був проведений капітальний ремонт, на 20%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Групи.

Зазначається, що Група Нафтогаз отримала найбільший видобуток від проведення капітального ремонту свердловин за останні 4 роки.

"Цей показник на 20% перевищив видобуток у довоєнному 2021 році", - прокоментував голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов.

Зокрема, одна зі свердловин, яку нещодавно відремонтували фахівці Укргазвидобування, тепер додатково дає понад 340 тис. кубометрів газу на добу. Вона була введена в експлуатацію ще в кінці 60-х років минулого століття, тривалий час перебувала в очікуванні ліквідації. Торік фахівці провели детальний аналіз, переглянули технічні та геологічні ризики і вирішили відновити свердловину за допомогою капітального ремонту.

"Цей показник на 20% перевищив видобуток у довоєнному 2021 році", - прокоментував голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов.

Зокрема, одна зі свердловин, яку нещодавно відремонтували фахівці Укргазвидобування, тепер додатково дає понад 340 тис. кубометрів газу на добу. Вона була введена в експлуатацію ще в кінці 60-х років минулого століття, тривалий час перебувала в очікуванні ліквідації. Торік фахівці провели детальний аналіз, переглянули технічні та геологічні ризики і вирішили відновити свердловину за допомогою капітального ремонту.