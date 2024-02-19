Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафтогаз торік збільшив видобуток газу на відремонтованих свердловинах на 20%

 

Група Нафтогаз у 2023 році порівняно із 2021-им збільшила видобуток газу на свердловинах, де був проведений капітальний ремонт, на 20%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Групи.

Зазначається, що Група Нафтогаз отримала найбільший видобуток від проведення капітального ремонту свердловин за останні 4 роки.

"Цей показник на 20% перевищив видобуток у довоєнному 2021 році", - прокоментував голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов.

Зокрема, одна зі свердловин, яку нещодавно відремонтували фахівці Укргазвидобування, тепер додатково дає понад 340 тис. кубометрів газу на добу. Вона була введена в експлуатацію ще в кінці 60-х років минулого століття, тривалий час перебувала в очікуванні ліквідації. Торік фахівці провели детальний аналіз, переглянули технічні та геологічні ризики і вирішили відновити свердловину за допомогою капітального ремонту.

"Цей показник на 20% перевищив видобуток у довоєнному 2021 році", - прокоментував голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов.

Зокрема, одна зі свердловин, яку нещодавно відремонтували фахівці Укргазвидобування, тепер додатково дає понад 340 тис. кубометрів газу на добу. Вона була введена в експлуатацію ще в кінці 60-х років минулого століття, тривалий час перебувала в очікуванні ліквідації. Торік фахівці провели детальний аналіз, переглянули технічні та геологічні ризики і вирішили відновити свердловину за допомогою капітального ремонту.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,2847
  0,3128
 0,82
EUR
 1
 41,2403
  0,3484
 0,85

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9282  0,24 0,64 38,4389  0,22 0,58
EUR 40,8682  0,24 0,60 41,6400  0,27 0,66

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2800  0,43 1,14 38,3000  0,43 1,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес