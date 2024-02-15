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АНАЛІТИКА

NovaPay у 2023 р. збільшило кількість транзакцій на 31% зі зростанням їхньої суми на 41%

 

Загальна кількість транзакцій через систему міжнародного фінансового сервісу NovaPay, що входить до групи компаній NOVA, у 2023 році сягнула 354 млн, що на 31% більше за показник попереднього року, а їхня сума зросла на 41% - до 235,5 млрд грн, повідомила NovaPay у середу.

"У 2023 році компанія отримала розширену ліцензію НБУ, яка дає змогу надавати більше послуг для клієнтів, запустила бета-версію мобільного застосунку. Усе це - щоб бути ще швидшими та зручнішими для клієнтів", - прокоментував фінансовий директор NovaPay Ігор Приходько.

Зазначається, що компанія зафіксувала збільшення частки безготівкових розрахунків із 50,1% у 2022 році до 53,4% у 2023 році.
За даними NovaPay, до переліку найбільш затребуваних послуг, окрім традиційних переказів, входять також оплата комунальних послуг, операції з поповнення карток і зняття готівки, отримання міжнародних переказів як допомоги для українців.

Зазначається, що 2023 року NovaPay перерахувала до бюджету країни 1,2 млрд грн, що на 44% більше порівняно з 2022 роком.

NovaPay майже 12 років надає платіжні сервіси онлайн і офлайн, наразі в більш ніж 3,5 тис. відділеннях "Нової пошти". За даними НБУ, компанія займає 35% від загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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